 

“Лейпциг”выиграл у “Хоффенхайма” на выезде

13.06.2020, 0:25, Новости дня

Матчем в Зисхайме между "Хоффенхаймом" и "РБ Лейпциг" начался 31 тур в немецкой бундеслиге. Гости победили с результатом 2:0.

Интригу матчу добавил тот факт, что в нынешний тренер "Лейпцига" Юлиан Нагельсманн в предыдущем сезоне работал с "Хоффенхаймом". Преемник Нагельсманна в "Хоффе" голландец Арнольд Шредер был уволен на прошлой неделе, и командой временно руководит Марсель Рупп.

Судьба встречи была решена в первом тайме. Испанский легионер Дани Ольмо с интервалом в полторы минуты забил два мяча в ворота Оливера Бауманна. Исход встречи был предрешен. "Красные быки" довели матч до победы 2:0.

"РБ Лейпциг" набрал 62 очка и занимает третье место. У "Хоффенхайма" 43 очка и седьмая позиция.



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