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13.06.2020, 0:25, Новости дня

В Турине завершился ответный полуфинальный матч Кубка Италии между "Ювентусом" и "Миланом". Встреча завершилась нулевой ничьей. Этот результат устроил "Ювентус", который вышел в финал.

Первая встреча, проходившая в Милане, завершилась вничью 1:1. Поэтому "Ювентус" устроила бы два нуля. Но чемпионы хотели выиграть. На 16 минуте в ворота "Милана" был назначен пенальти. К точке подошел Криштиану Роналду. Но его удар пришелся штангу. А через минуту миланцы остались в меньшинстве. Красную карточку заработал Анте РЕбич.

Преимущество "Ювентуса" было большим. Но хозяева не смогли реализовать многочисленные моменты. В итоге ничья 0:0, которая устроила туринцев. "Ювентус" вышел в финал Кубка Италии. Соперник определится в матче "Наполи" — "Интер".



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