Focus – приняли за афроамериканца — хозяйка чёрного пуделя в США столкнулась с полицейским расизмом

13.06.2020, 0:15, Новости дня

Детская писательница Синтия Фрэнкс рассказала о том, как неоднократно сталкивалась с расизмом в США при довольно необычных обстоятельствах, пишет немецкий журнал Focus. Полицейские часто останавливали её на дороге и держались при этом агрессивно, потому что принимали её чёрного пуделя на пассажирском сиденье за афроамериканца. После смерти питомца Синтию не останавливали ни разу.



franklywrite / facebook

Автор детских сериалов и театральных постановок Синтия Фрэнкс рассказала в своём блоге о личном опыте столкновения с расизмом в США. Удивительным образом, жертвой предвзятого отношения всегда становился её чёрный пудель Мерлин, пишет немецкий журнал Focus.

В своём блоге Синтия Фрэнкс описывает, как отличалось от обычного поведение американских полицейских, когда она ехала в машине со своим чёрным пуделем. Сначала она обратила внимание на то, что вместе с четвероногим другом её намного чаще останавливали за задержку движения — даже если на улице не было никаких других машин, движению которых она могла бы помешать. Кроме того, полиция вела себя более агрессивно, когда её сотрудники полагали, что в машине находится афроамериканец, которым в итоге оказывался чёрный пудель писательницы.

На своей страничке Синтия Фрэнкс описывает множество случаев, которые она считает расистскими. Так, однажды полицейский схватился за оружие, приближаясь к её машине, но, поняв, что рядом с водителем сидит собака, сразу расслабился. В другой раз полицейский агрессивно осведомился, кто ещё находится в машине, и успокоился только тогда, когда Фрэнкс выпустила собаку из салона. «Полицейский выглядел недовольным, когда пояснял мне, что я якобы мешаю движению. Как будто я его как-то обманула и напрасно потратила его время», — вспоминает Фрэнкс.

Поначалу она не связывала подобные инциденты с расизмом. Она думала, что всё дело в том, что она ездит на старой машине. Ситуация прояснилась для неё, когда однажды её сосед предупредил — её машину пытается угнать темнокожий мужчина, который сейчас сидит за рулём. Синтии потребовалось несколько мгновений, чтобы понять, что сосед имеет в виду её пуделя Мерлина.

Тогда она прозрела — и сильно разозлилась. Оказывается, она не препятствовала движению, и дело было не в её старой машине или стиле вождения — полицейские просто принимали её собаку за афроамериканца, и потому постоянно её останавливали. Фрэнкс также обратила внимание на то, что после смерти питомца её не останавливали ни разу.

Во время протестов против расизма Фрэнкс посмотрела на всё это под новым углом. У себя в блоге она написала, что её останавливали пять раз в год, и она даже представить себе не может, каково это было бы, если бы подобное случалось по несколько раз в неделю. «Даже белую женщину пугает, когда её останавливает полиция. Моё сердце при этом начинает учащённо биться, и у меня начинает болеть живот. Я уверена, что страх и гнев темнокожих людей в сто раз сильнее», — отмечает Синтия Фрэнкс.

Теперь она сама осознанно выступает за улучшение положения афроамериканцев в США, заключает немецкий журнал Focus.