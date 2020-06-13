Американский публицист объяснил, почему Москва имеет право опасаться вторжения НАТО

13.06.2020, 0:15, Новости дня

У РФ есть причины опасаться Запада, поскольку за последние несколько столетий в страну неоднократно вторгались Польша, Швеция, Франция и Германия, и даже США, считает публицист Питер Сучиу. Как пишет он в статье для The National Interest, поэтому новую военную технику РФ стоит рассматривать не как потенциал для наступательных действий, а как средства сдерживания.



Reuters

Начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооружённых сил РФ генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что Министерство обороны РФ систематически фиксирует высокий уровень военной активности Соединённых Штатов и их союзников по НАТО вблизи российских границ. Он добавил, что этот альянс расширил масштабы своих военных учений, которые носят определенно антироссийский характер. Как пишет журналист и публицист Питер Сучиу, хотя мысль о том, что НАТО может атаковать Россию, большинству американцев кажется надуманной, у русских действительно есть причины бояться вторжения с запада: за последние несколько столетий в Россию неоднократно вторгались такие страны, как Польша, Швеция, Франция и Германия.

Как пишет автор в статье для The National Interest, Соединённые Штаты тоже приняли участие в том, что можно расценивать как «вторжение», когда в период Гражданской войны в 1918 году в Россию были отправлены американские военные. Цель экспедиции «Полярный медведь» заключалась в том, чтобы помешать наступлению немцев и помочь в открытии восточного фронта, однако вместо того, чтобы сражаться против немцев, «американские солдаты оказались в таком положении, когда им пришлось сражаться с силами большевиков».

Спустя всего два десятилетия на территорию Советского Союза вторглись силы нацистской Германии, которые сумели взять в осаду Ленинград и добраться до подступов к Москве, прежде чем «наступившая зима остановила их продвижение».

Как заключает автор материала, после окончания холодной войны и распада Советского Союза РФ во многих смыслах является более уязвимой по сравнению с многими бывшими сателлитными государствами советской эпохи, включая Польшу, Венгрию и Румынию, а также Чехию и Словакию, которые сейчас входят в состав НАТО. Поэтому неудивительно, что Москва усиливает армию и флот, регулярно проводит военные учения и разрабатывает новую военную технику, в том числе танки Т-14 «Армата» и сверхзвуковые подводные ракеты.

Однако, уверен Сучиу, всё это стоит рассматривать не как потенциал для наступательных действий, как средства сдерживания, которые помогают РФ предотвратить очередное вторжение с запада.