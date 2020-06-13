Руководству налоговой и таможни поставлена ​​задача увеличить поступления в бюджет. Не справятся – будут уволены – глава Минфина

13.06.2020, 0:13, Новости дня

Руководители таможенной и фискальной служб Украины должны увеличить плановые поступления в бюджет страны на 10–15%, иначе будут уволены. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в эфире программы “Свобода слова Савика Шустера” на телеканале “Украина” вечером 12 июня.

План наполнения общего фонда государственного бюджета в мае был выполнен на 100%, в июне ожидаемый план также выполнят, сообщил он.

“Более того, мы ожидаем выполнения бюджета 2020 года. Руководству налоговой и таможенной служб поставлены задачи увеличить плановые поступления на 10–15%. Если руководство налоговой и таможни не справится, они будут уволены”, – заявил Марченко.

По его словам, уже провели три коллегии таможенной службы. Уволены 50% региональных таможенников и 2/3 налоговой службы.

“Но этого недостаточно, контрабанда все равно есть”, – отметил он.

По данным Минфина, в мае Государственная таможенная служба недовыполнила план поступлений в госбюджет на 14,8%.

18 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал изменения в госбюджет на 2020 год, которые Рада внесла на внеочередном заседании 13 апреля. Принятый закон предполагает сокращение доходов госбюджета на 119,7 млрд грн (с 1,096 трлн грн до 975,8 млрд грн) и увеличение расходов на 82,4 млрд (с 1,184 трлн грн до 1,266 трлн грн).