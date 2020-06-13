Ляшко назвал условия усиления карантина в регионах

13.06.2020, 0:13, Новости дня

Регионы должны принимать решения об усилении карантинных мероприятий, если в течение трех дней фиксируется повышение заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире телеканала “Украина 24”.

Решение о том, какие именно карантинные меры должны быть усилены, принимает региональная власть, отметил он.

“Мы сейчас в адаптивном карантине, и там четко прописано: если три дня подряд есть превышение показателей, которые характеризуют возможность запуска смягчения, инцидентность, заполненность коек и уровни тестирования, то региональная комиссия техногенной и экологической безопасности принимает решение о том, как они отходят назад, какие смягчения, которые они допустили, надо отменять, и переходить на более жесткий режим”, – заявил Ляшко.

Карантин в Украине из-за коронавирусной инфекции ввели 12 марта. Ограничительные меры трижды продлевали. С 11 мая в Украине началось смягчение карантина. 20 мая Кабмин продлил ограничения до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры при условии, что в регионе регистрируется не больше 12 новых случаев коронавируса на 100 тыс. населения, больницы заполнены не больше чем наполовину, а количество тестирований превышает 12 на 100 тыс. населения.

Второй день подряд в Украине фиксируется рекордное число новых заболевших – более 680 новых случаев за сутки. По состоянию на утро 12 июня всего подтверждено 29 753 случая инфицирования коронавирусом, умерло 870 человек, а 13 567 выздоровели.

Сегодня советник мэра Киева Владимир Бондаренко сообщил, что в Киеве рассматривают возможность усиления карантина. Во Львовской области карантин из-за коронавируса продлили еще на неделю.