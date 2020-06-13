Эксперты: Россия и Китай активно распространяют дезинформацию в условиях пандемии

13.06.2020, 0:00, Новости дня

На этой неделе Европейская комиссия выступила с заявлением, что Россия и Китай проводят операции влияния и кампании по дезинформации как в Европейском Союзе, так и в других странах. Если обвинения в распространении дезинформации против Москвы выдвигались неоднократно, то публичные обвинения в адрес Пекина со стороны чиновников Европейской Комиссии прозвучали впервые.

В апреле ряд СМИ писал о том, что Еврокомиссия «смягчила» часть своего мартовского доклада по дезинформации касаемо Китая под давлением последнего и опасений ухудшения отношений. С соответствующей критикой в отношении Еврокомиссии выступили и законодатели Европейского парламента, однако Еврокомиссия тогда отвергла эти обвинения.

«Мы четко упоминаем Россию и Китай, и у нас имеется достаточно доказательств, чтобы делать подобного рода заявления», – отметила в среду, 10 июня, вице-президент Европейской комиссии Вера Юрова. «Дезинформация во времена коронавируса может убить. Мы обязаны защищать наших граждан, информируя их о ложной информации, и разоблачать субъектов, ответственных за участие в такой практике», – заявил глава европейского внешнеполитического ведомства Жозеп Боррель.

«Дезинформация представляет собой серьезную проблему», – говорит в комментарии Русской Службе «Голоса Америки» спикер Европейской Комиссии по иностранным делам Питер Стано (Peter Stano). Созданная Европейским Союзом служба для борьбы с дезинформацией East Stratcom Task Force фиксирует значительное увеличение случаев распространения ложной информации со стороны как частных лиц, так и связанных со структурами иностранных государств, отмечает представитель Еврокомиссии: «Большое количество дезинформации и теорий заговора распространяется отдельными пользователями, которые не обязательно имеют плохие намерения. Они просто дезинформированы. Но часть распространяемой дезинформации и недостоверной информации исходит от скоординированных источников и субъектов, которые делают это намеренно».

Наибольшее количество ложной информации, распространение которой при помощи открытых источников фиксирует East Stratcom в Европе и некоторых соседних с Европой странах, исходит от субъектов, связанных с Россией. «С начала января мы видели около 600 случаев дезинформации, поступающей из российских или пророссийских источников», – говорит Питер Стано, также отметив такие рупоры российской дезинформации, как «Спутник» и «RT». «Китай также активен, но в меньшей степени», – добавляет он.

И Китай, и Россия используют пандемию для подрыва имиджа Европейского Союза. Если Пекин в первую очередь пытается опровергнуть критику в свой адрес за распространение коронавируса и делает акцент на пропаганду своей “непропорционально большой” помощи другим странам, то российская дезинформационная кампания идет дальше, подчас создавая реальную опасность для жизни, отмечает Питер Стано. Именно российские субъекты распространяют ложную информацию, утверждающую, что употребление хлора или промышленного спирта может вылечить от коронавируса или что молока и витамина С достаточно для избавления от болезни.

По словам представителя Еврокомиссии одной из причин более агрессивной дезинформации со стороны России может быть острое желание Москвы подорвать имидж Европы, в том числе в глазах постсоветских стран, которые стремятся присоединиться к европейскому блоку: «России на своих границах неудобно иметь образец для подражания в лице Европейского Союза, представляющего собой общность стран, основанных на принципах демократии, верховенства закона, уважения к своим гражданам, фундаментальных прав и свобод».

Подрыв Запада как способ сохранения авторитарных режимов

Старший научный сотрудник канадского Института Макдональда-Лорье, профессор Чарльз Бертон (Charles Burton, Macdonald-Laurier Institute) также отмечает, что целью китайской пропаганды и дезинформации является стремление превознести якобы победу китайского правительства в борьбе с коронавирусом на фоне Запада, не справляющегося с пандемией. Эта пропаганда Пекина направлена как на международную арену с целью повышения геополитического влияния, так и на внутреннюю аудиторию, которая все больше сомневается в том, действительно ли Коммунистическая партия Китая успешно справилась с пандемией. Об этом профессор сказал в четверг, 11 июня, во время организованного его институтом веб-мероприятия «Борясь с распространением иностранной дезинформации в эпоху COVID».

«Идея этих нарративов – подорвать демократию, предполагая, что только Китай адекватно и эффективно отреагировал на угрозу нового коронавируса», – добавляет эксперт, который также выражает опасения, что использование такого плана пропаганды может найти отклик среди авторитарных лидеров в ряде стран с хрупкой демократической системой.

Ряд китайских чиновников публично высказывали ложные утверждения как в адрес Европейского Союза, так и США, напоминает Чарльз Бертон. Так, представитель Министерства иностранных дел Чжао Лицзянь в марте написал в своем Твиттере о том, что коронавирус якобы был завезен в китайский Ухань американскими военными. В середине апреля Франция вызвала китайского посла в Париже для дачи объяснений после того, как в статье на сайте посольства были высказаны утверждения о том, что французский медицинский персонал учреждений для престарелых оставил своих клиентов умирать от голода и болезней.

Китай также распространял утверждения, что в бывших советских республиках якобы действую секретные биологические лаборатории США, что является копией российской пропаганды, добавляет профессор. «Обесценивание ценностей либеральной демократии в мире – это то, что объединяет Россию и Китай», – заключает он.

Эксперт Центра стратегических и международных исследований, ранее занимавшая должность замминистра внутренней безопасности США Сюзан Сполдинг (Suzanne Spaulding, CSIS), отметила во время веб-мероприятия, что в подрыве западных либеральных демократий Китай и Россия исходят из несколько различных мотивов.

В то время как Пекин пытается противопоставить Западу свою модель управления, демонстрируя, что именно она может поддерживать порядок, стабильность и развивать экономику, то у российского лидера нет модели, которую можно противопоставить либеральной демократии, считает Сюзан Сполдинг: «Поэтому его цель – разрушить репутацию западной демократии, показав, что она не лучше, чем лицемерное и коррумпированное правительство в России. И ключевой аудиторией здесь, конечно же, является собственное население».

Второй целью российских операций влияния в странах Запад является внесение раздора, подрыв доверия граждан к демократическим институтам. Распространяемая Россией дезинформация если и не создает, то пытается углубить существующие в американском обществе проблемы, подчеркивает эксперт. Но если выходящие сегодня на улицы Америки протестующие хотят изменений к лучшему, то российская пропаганда ставит своей целью лишить общественность надежды на перемены, спровоцировав чувство отчаяние и разъединения, заключает Сюзан Сполдинг.

Главный редактор американского издания Daily Beast и эксперт вашингтонского Фонд «Свободная Россия» (Free Russia Foundation) журналист Майкл Вайс (Michael Weiss) отмечает, что Россия усиливает различные теории заговора. Он напоминает о том, что российский «Первый канал» посвятил сюжет одной из таких теорий, утверждающих, что основатель компании Microsoft Билл Гейтс причастен к распространению коронавируса.

Сторонники этой теории верят в то, что Билл Гейтс, который также основал благотворительный фонд, занимающийся вопросами здравоохранения и вакцинации в мире, намерен импланировать микрочипы миллиардам людей для сокращения численности населения Земли. При этом, как отмечает журналист, в своем сюжете российский канал ссылался и на американские источники для придания легитимности своих утверждений. Одним из «так называемых источников», как характеризует их Вайс, стало использование высказываний Роберта Кеннеди-младшего, известного противника вакцинации, или ссылка на зарегистрированный во Флориде сайт гомеопатической медицины. «Они по сути берут некоторые из доморощенных теорий заговора на Западе и просто усиливают их», – сказал журналист во время онлайн-дискуссии.

Отмечает Майкл Вайс и то, что оказание помощи Италии в борьбе с пандемией Кремль сопроводил масштабной информационной анти-европейской кампанией. Ее целью стал показ якобы беспомощности Евросоюза, отсутствие солидарности между его членами и демонстрация того, что на самом деле Россия, а не ЕС или НАТО, оказали помощь Италии.

Эксперты отмечают, что Запад должен усиливать методы для борьбы с дезинформацией, в том числе вести программы по образованию населения. В среду Еврокомиссия также объявила о новых планах борьбы с распространением ложной информации. Среди них – требование о предоставлении компаниями социальных сетей ежемесячных отчетов о предпринимаемых ими мерах по борьбе с дезинформацией, информировании своих пользователей о возможности ложного контента, а также обмен данными с исследователями. Считает Еврокомиссия важным и улучшение сотрудничества в борьбе с дезинформацией между национальными правительствами и международными организациями.