Мнение: Трусость напоказ

12.06.2020, 23:42, Разное



Бункер вождя (на фото – секретный бункер Сталина в Самаре)

Прочел новость о том, что “Путин не планирует посетить концерт на Красной площади в День России”. То есть раньше всегда посещал, а теперь передумал. Объяснение тут только одно: он банально боится – боится заразиться.

Честно говоря – даже нет слов, чтобы такое описывать. Неужели там в Кремле никто не понимает, насколько гнусно, мелко и трусливо это выглядит? И, самое главное – откровенно, по известному принципу “вот такое я говно”. Фактически, что это означает: президент как бы обращается к нации – “ну вы тут, типа, празднуйте, толпитесь, веселитесь от души, А Я БОЮСЬ. Потому что это ОПАСНО!”

Буквальное выражение путинского же принципа “ну мы тут постоим за спинами женщин и детей”. Не буду, говорит, посещать публичные мероприятия, там страшно, там страшный ковид! То есть “национальный лидер” прямо и открыто признает, что уж его-то жизнь всяко намного ценнее жизней его избирателей, даже и сравнивать нельзя.

Какое-то просто хамство. А ведь президент по-прежнему и на работу не ходит – так все в бункере и сидит. Ответственность за “снятие карантинов” перевалил на губернаторов, если что – “это они виноваты” – а сам сидит, “бережется”. Как бы чего не вышло. Есть он, этот вирус, или нет – бес его знает, НО ЛУЧШЕ ОБОЖДАТЬ.

Совершенно при этом непонятно – а ПОЧЕМУ он не ходит на работу в Кремль – причем уже месяца три? Ему врачи запретили? На каком основании? Основание, похоже, одно – он типа президент, поэтому “что хочу, то и ворочу, и какая еще сволочь посмеет что-то с меня спрашивать”. Интересное объяснение, внятное. Хотя и его не дают – брезгуют быдлом, не холопье это дело – вопросы задавать.

Так, мне кажется, просто не бывает. Лидер ведь потому и лидер, что он готов принять на себя удар первым – и отвечает за свои слова. То есть – сказал “мы победили вирус, на концерте будет БЕЗОПАСНО” – значит, сам на концерт пришел. А если “мы победили вирус”, но сам остался в бункере – это как вообще называется? “Козел-провокатор”? Просто удивительно.

“Как там впереди – мин нет? – Да конечно нет, что вы! Шагайте смело!” А сам поехал в объезд.

И, главное, продолжает отжигать дальше. Опять читаю в новостях, сегодня: “Путин заявил, что народ поддерживает поправки”. То есть и “голосования” еще не было – а Путин уже “знает”, что поддерживает.

Они там просто осатанели уже от полной бесконтрольности. Единственное, чего боятся – это “побежденного ковида”. Эх, не ковида им бы надо бояться…