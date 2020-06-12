«Такого не было в России с 1953 года»

12.06.2020, 23:40, Разное

Рошаль попросил Путина обратить внимание на дело калининградских врачей, обвиняемых в убийстве младенца.

Директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль попросил президента РФ Владимира Путина обратить внимание на дело калининградских врачей, обвиняемых в организованном убийстве младенца. Об этом он пояснил во время награждения медалью Героя Труда на Поклонной горе в Москве.

«Я должен выполнить просьбу сообщества врачебного и сказать, что нужно очень внимательно посмотреть на то, что происходит в Калининграде, когда двух врачей судят за убийство. Такого не было в РФ с 1953 года («дело врачей» —прим.). Я не хочу давить на суд, но я хочу сказать, выступить там и пояснить, почему это все неправильно»,—

сказал Рошаль.

В 2018 году против и. о. главврача родильного дома Калининградской области №4 Елены Белой и реаниматолога Элины Сушкевич завели уголовное дело. По версии следствия, Сушкевич, выполняя требование и. о. главврача, ввела недоношенному ребенку весом 700 грамм смертельную дозу сульфата магния, после чего тот скончался. Согласно материалам дела, Белая распорядилась не спасать младенца из-за высокой стоимости необходимого для лечения препарата и попросила подделать документы, написав, что ребенок умер еще во время беременности. Это, считает следствие, было необходимо, так как смерть ребенка могла негативно сказаться на статистике и предстоящем назначении Белой на пост главврача.

Сушкевич предъявили обвинение в убийство малолетнего (ч. 2 ст. 105 УК), а Белой — в организации убийства и превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК). Дело передали в суд. Обе женщины находятся под домашним арестом.

По словам самой Сушкевич, младенец, родившийся на 23-й неделе беременности «находился в крайне тяжелом, терминальном состоянии», и шансы выжить у него, несмотря на все проведенные реанимационные мероприятия, были крайне малы. Кроме того, подчеркнула врач, она не вводила ребенку сульфат магния, а в материалах дела отсутствуют документы, где она указывала данные осмотра ребенка и информацию о проведенных реанимационных мероприятиях.

В поддержку Сушкевич выступили ее пациенты и медики по всей стране. В «Российском обществе неонатологов» заявили, что обвинения в адрес врача-реаниматолога «абсурдные по своей сути» и «не подкреплены серьезными научными данными».

«Содержание магния в тканях погибшего ребенка, по имеющимся данным из открытых источников, (около 400 мкг/г) не только не превышает норму магния для новорожденных, но в полтора раза ниже этой нормы. Соответственно, повышенное содержание магния в тканях ребенка не может являться доказательством вины врача, которая приехала его спасать», — отмечается в обращении неонатологов.

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