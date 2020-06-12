 

Рубцова рассказала о возобновлении работы над сериалом “СашаТаня”: Поцелуи в кадре будут

12.06.2020, 23:37, Разное

Актриса строго соблюдала все необходимые меры
предосторожности и продолжит им следовать. Валентина Рубцова уверена, что риск
заразиться коронавирусной инфекцией все еще есть. Теперь, после снятия
ограничений, она будет вдвойне осторожнее.

Перед появлением на площадке сериала “СашаТаня” актриса
сдала тест на выявление антител к COVID-19. В скором времени такой же анализ
сделают всем участникам съемочного процесса. По словам Валентины, ни она, ни ее
коллеги не забудут о социальной дистанции, дезинфекции рук и рабочих поверхностей.

Рубцова уверила, что пандемия коронавируса не помешает создателям
сериала воплотить свои идеи в жизнь. Сценарий к новому сезону “СашаТаня” не
поменяется. Например, герои теленовеллы будут целоваться, как и прежде. Валентина
и ее коллеги найдут выход. Знаменитость сообщила, что у актеров много хитростей
и приемов. Сейчас настало время применить их на практике.

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Публикация от Валентина Рубцова (@yalav) 15 Апр 2020 в 9:05 PDT

“Есть много актерских приемов, когда в кадре кажется, что
они целуются, а на самом деле – нет”, – поведала Валентина Рубцова из
сериала “СашаТаня”.

Напомним, ранее Роспотребнадзор обнародовал список рекомендаций
для киноделов. Теперь перед началом дня всем членам съемочной группы обязаны
проверить температуру. За два дня до старта работ персонал должен пройти тест
на наличие антител к коронавирусу. Все должны носить маски и перчатки.
Запрещены съемки массовых сцен и шведские столы.



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