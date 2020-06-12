Мнение: Кафешки и обнуление Путина

12.06.2020, 23:35, Разное

В Казани заработали летние веранды кафешек.

Не скажу, что народ толпами повалил, но официанты не маются без работы.

Позабавило, что агитация за обнуление путинских сроков и прочие поправки в конституцию развернулась и в кафешках.

Вот интересно, это обязательное условие открытия кафешки? Или личная инициатива владельца?

Фотографии отсюда, фотографии с агитацией за обнуление – прислали