Мнение: Кафешки и обнуление Путина
12.06.2020, 23:35, Разное
В Казани заработали летние веранды кафешек.
Не скажу, что народ толпами повалил, но официанты не маются без работы.
Позабавило, что агитация за обнуление путинских сроков и прочие поправки в конституцию развернулась и в кафешках.
Вот интересно, это обязательное условие открытия кафешки? Или личная инициатива владельца?
Фотографии отсюда, фотографии с агитацией за обнуление – прислали
Источник: Ирек Муртазин
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