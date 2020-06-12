При взрыве на газохранилище в Казани погиб человек

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12.06.2020, 23:30, Новости дня

В результате взрыва сжиженного газа в наземном газохранилище в Казани погиб человек, еще трое пострадали, сообщили в экстренных службах.

«На казанской кустовой базе ООО «Газпром сжиженный газ» произошел взрыв сжиженного газа в наземном газохранилище емкостью 100 кубометров. В результате погиб один человек и трое пострадали», – приводит сообщение экстренных служб ТАСС.

После взрыва возник пожар, ему присвоен четвертый номер сложности. Есть угроза распространения на другие емкости с газом.

В пресс-службе МЧС РФ в свою очередь подтвердили, что взрыв и пожар произошли на наземном стационарном объекте емкостью 100 кубометров на территории газораспределительной станции ООО «Газпром сжиженный газ». К борьбе с огнем привлечены 11 единиц пожарной и специальной техники, на место пожара прибывают новые подразделения. В МЧС уточнили, что информация о происшествии поступила около 22.00.

Напомним, в сентябре 2012 года при взрыве на газохранилище в Мексике погибли 26 человек.



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