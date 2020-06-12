На территории Чили были обнаружены останки самого древнего млекопитающего

12.06.2020, 23:25, Новости дня

Останки самого древнего млекопитающего были обнаружены учеными на юге Чили.

Анализ показал, что возраст самого древнего млекопитающего составляет 74 000 000 лет. По словам ученых, уникальные останки были найдены ими в зоне Серро Гидо недалеко от знаменитого горного хребта Торрес-дель-Пайне, который пользуется популярностью у туристов.

Ранее на этом месте были также обнаружены останки хищных динозавров и травоядных с длинной шеей. Пока ученые не занимаются проведением дополнительных исследований, результаты которого могли бы рассказать о виде млекопитающих, а также о том, какие именно останки были обнаружены специалистами.