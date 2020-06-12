В Москве за сутки умерли 44 пациента с коронавирусом

12.06.2020, 23:16, Новости дня

В Москве за минувшие сутки умерли 44 пациента с положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

«В Москве скончались 44 пациента, у всех был подтвержден диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», – приводит сообщение штаба ТАСС.

Общее число умерших с подтвержденным результатом теста на коронавирус в столице достигло 3231 человек.

В оперативном штабе напомнили, что в случае появления любых симптомов ОРВИ следует оставаться дома и вызвать врача, не стоит заниматься самолечением.

Днем ранее в Москве умерли 49 пациентов с коронавирусом.

В среду мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столичные медики спасли десятки тысяч людей с коронавирусом, в том числе порядка 65 тыс. тяжелобольных. Он также констатировал, что летальность от коронавируса в Москве ниже, чем в мире.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.