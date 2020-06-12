“Гранада” проявила волю в игре с “Хетафе”

12.06.2020, 23:10, Новости дня

В Испании прошел матч 28 тура Ла Лиги. "Гранада" принимала мадридский "Хетафе" и одержала победу с результатом 2:1.

На 20 минуте провалилась оборона хозяев. Мяч оказался в штрафной "Гранады", и нападающий "Хетафе" Давид Тимор отправил мяч в ворота. Этот гол остался в первом тайме.

Счет 1:0 в пользу "Хетафе" продержался до 79 минуты. Но Карлос Фернандес внес перелом в игру. Сначала он вынудил ошибиться защитника мадридцев Даконама Джене. А через девять минут уже сам Фернандес добил в сетку — 2:1.

Этот счет сохранился до финального свистка. "Гранада" набрала 41 очко и занимает восьмое место. У "Хетафе" 46 очков и четвертая позиция.