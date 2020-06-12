“Ювентус” решил продать Рэмзи

12.06.2020, 23:10, Новости дня

Чемпион Италии "Ювентус" выставил на трансфер полузащитника Аарона Рэмзи. 29-летний валлиец пришел в туринский клуб в прошлом году из "Арсенала".

Однако первый сезон Рэмзи в "Ювентусе", скорее всего, окажется последним. Футболист получает высокую зарплату. Однако при этом подвержен травмам и не всегда приносит ожидаемую отдачу. В Рэмзи заинтресованы два английских клуба.

Аарон Рэмзи в текущем сезоне сыграл 24 матча во всех турнирах и забил четыре мяча. В 2016 году Рэмзи в составе сборной Уэльса стал бронзовым призером чемпионата Европы.