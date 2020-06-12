В Киеве начали подготовку к призыву на срочную службу в Вооруженных силах Украины

12.06.2020, 23:01, Новости дня

Власти Киева и городской военкомат начали подготовку к проведению весеннего призыва на срочную службу в Вооруженных силах Украины, который был отложен из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщил и.о. первого замглавы Киевской горгосадминистрации Валентин Мондриевский.

“Во всех районах сформированы комиссии для проведения призывной кампании. Есть определенные сложности в организации, и они связаны с реформой медицины. Поскольку она предусматривает другой формат оплаты медикам за дополнительные обследования, нам необходимо время для решения этих вопросов. Но я уверен: уже в следующем году на уровне государственных органов они будут решены. В свою очередь, мы просим призывников быть ответственными, действовать в рамах закона и одновременно сообщать в случае совершения противоправных действий против них”, – подчеркнул чиновник.

Он отметил, что призыв будет проводиться в июне – июле текущего года.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 12 июня, общее количество инфицированных в мире превысило 7,57 млн человек, умерло 423 тыс., 3,58 млн выздоровели.

Первый случай заражения в Украине был подтвержден 3 марта. 23 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, предусматривающий перенос весеннего призыва и увольнения военнослужащих срочной службы в запас с апреля – июня на май – июль 2020 года.