 

Зеленская заболела COVID-19, Украина получила первый транш кредита МВФ. Главное за день

12.06.2020, 23:00, Новости дня

Коронавирус в семье Зеленского

Первая леди Украины Елена Зеленская сдала положительный тест на COVID-19. Она сообщила, что чувствует себя хорошо и не имеет никаких симптомов болезни. Зеленская находится на амбулаторном лечении и изолирована от других членов семьи. Где и когда заразилась первая леди, пока неизвестно.

Президент Украины Владимир Зеленский в связи с заболеванием супруги переходит на особый режим работы. Он не будет участвовать в массовых мероприятиях и совершать рабочие поездки за пределы Украины.

Транш от МВФ

Украина получила $2,1 млрд первого транша кредита Международного валютного фонда. Несмотря на это, в Фонде считают, что украинская экономика восстановится от кризиса COVID-19 не раньше 2023–2024 годов.

Украина и НАТО

Североатлантический совет признал Украину членом программы расширенных возможностей (Enhanced Opportunities Partner, EOP). Статус является частью партнерской инициативы НАТО, цель которой – поддержка и углубление сотрудничества союзников со странами-партнерами, которые внесли значительный вклад в операции и миссии под руководством НАТО.

Взятка размером в $6 млн 

Экс-чиновник пытался дать взятку в размере $6 млн руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины Назару Холодницкому и руководству Национального антикоррупционного бюро за закрытие его уголовного дела. 

Антирекорд заболеваемости

Второй день подряд в Украине фиксируется более 680 новых случаев COVID-19. В Киеве рассматривают возможность усиления карантина. Во Львовской области карантин из-за коронавируса продлили еще на неделю.

Уменьшение количества районов в Украине

Кабинет Министров Украины предложил Верховной Раде создать 129 районов вместо существующих 490. Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что нынешнее административно-территориальное устройство Украины не соответствует современным стандартам. 

Украина разрешила въезд иностранцам

Кабмин принял решение о возобновлении работы пунктов пропуска и пунктов контроля в аэропортах Украины, а также разрешил въезд для иностранцев из стран, где нет значительного распространения коронавирусной инфекции COVID-19 и если они не посещали такие страны в течение последних 14 дней. 

Дело Стерненко

Сегодня Шевченковский районный суд начал рассмотрение по избранию меры пресечения активисту Сергею Стерненко. Депутаты из фракций “Голос”, “Европейская солидарность” и бывшая исполняющая обязанности главы Минздрава Уляна Супрун заявили, что готовы взять активиста на поруки. Прокуратура просит избрать меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Бывший узник Кремля Владимир Балух пришел на заседание, но не смог попасть внутрь. Активист заявил, что его избили правоохранители. Суд не успел рассмотреть дело и перенес его на понедельник, 15 июня, на 10.00.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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