Употребление молочной продукции позволяет снизить риск развития гипертонии и диабета

12.06.2020, 22:53, Разное

Международной группе специалистов удалось выяснить, что благодаря регулярному употреблению молочной продукции можно снизить риск развития таких проблем, как гипертония и диабет. К данному выводу исследователи пришли после проведения масштабного исследования с участием 150 000 людей из 21 страны.

В рамках научной работы анализировались данные людей, возрастом 35-70 лет, потребляющих “молочку”. В проекте были задействованы участники, представляющие Европу, Северную и Южную Америку, Азию, Африку. Специалисты проводили наблюдение за добровольцами с учетом их давления, количества сахара и жира в организме, болезней и стадии развития участников. В среднем испытуемые ежедневно употребляли примерно 179 г молочной продукции, что сравнимо со стаканом кефира или молока.

Согласно полученным данным, участники, проживающие в Северной и Южной Америке, Европе больше увлекались сыром, йогуртом, молоком по сравнению с жителями Африки и Азии. Те, кто часто потреблял по две порции “молочки”, имели сниженный риск возникновения метаболического синдрома на 24%. Последний является комплексом изменений, связанных с ожирением, нарушением обмена веществ. Он может стать причиной развития сердечно-сосудистых заболеваний. Благодаря употреблению молока у многих добровольцев на 11-12% снизилась вероятность появления гипертонии и диабета.