Самая высокая башня мира окрасилась в триколор по случаю Дня России

12.06.2020, 22:53, Новости дня

Самая высокая башня мира – Бурдж- Халифа в Дубае (ОАЭ) – окрасилась в российский триколор по случаю Дня России.

«Сегодня мы освещаем Бурж-Халифу в честь Дня России. Мы желаем нашим друзьям в РФ счастья и радости», – говорится в официальном заявлении администрации башни в Twitter.

Башня Бурдж-Халифа достигает высоты 828 метров и является самым высоким и самым многоэтажным зданием мира. В небоскребе 163 этажа.

Президент Владимир Путин в пятницу, 12 июня, принял участие в приуроченной ко Дню РФ торжественной церемонии подъема государственного флага на Поклонной горе. Он поздравил россиян и проживающих за рубежом соотечественников с праздником. Глава государства отметил, что память о предках, защищавших свободу и независимость Отечества, едина и свята для всех поколений, для всего многонационального народа России.

Ко Дню РФ на Саяно-Шушенской ГЭС появились самые большие граффити в мире.