 

Франция и Швейцария призвали США не вводить санкции против сотрудников МУС

12.06.2020, 22:48, Новости дня

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан выразил обеспокоенность в связи с указом президента США Дональда Трампа о возможности введения санкций против сотрудников Международного уголовного суда (МУС) и призвал не вводить объявленные меры. Отменить решение о санкциях против МУС также призвала Швейцария.

«Франция с обеспокоенностью приняла к сведению указ правительства США от 11 июня 2020 года, позволяющий вводить санкции против сотрудников МУС или тех, кто сотрудничает с ним», – приводит слова Ле Дриана ТАСС.

Он подчеркнул, что «это решение представляет собой серьезный выпад против суда» и «ставит под сомнение многосторонность и независимость юстиции».

Ле Дриан подтвердил, что Франция полностью поддерживает МУС. «Суд является единственной постоянной международной уголовной инстанцией, имеющей универсальное назначение», – подчеркнул министр. «Франция призывает США не вводить объявленные против суда меры и отозвать их», – отметил глава внешнеполитического ведомства Франции.

Внешнеполитическое ведомство Швейцарии в свою очередь подтвердило поддержку МУС «в качестве независимой инстанции, отвечающей за расследование наиболее серьезных преступлений». Оно напомнило, что этот суд приступает к расследованию в отношении того или иного лица только в том случае, если соответствующее государство не может или не хочет этого делать. Исходя из этого, Швейцария призывает США «самим обеспечивать проведение глубокого расследования и судебного преследования американского персонала, вовлеченного в такие преступления».

«Швейцария выражает обеспокоенность в связи с расширением визовых ограничений и новыми экономическими санкциями, введенными Соединенными Штатами в отношении сотрудников МУС, их близких, а также физических и юридических лиц, поддерживающих расследования в отношении американских граждан», – говорится в заявлении на сайте швейцарского правительства. Берн призвал США «отменить эти меры».

Напомним, в четверг Трамп подписал указ, позволяющий вводить экономические санкции против сотрудников МУС, которые непосредственно участвуют в «расследовании или судебном преследовании военнослужащих США без согласия Соединенных Штатов».

Международный уголовный суд (МУС) выразил «глубокое разочарование» в связи с решением Трампа. В Германии выразили крайнюю обеспокоенность в связи с планами США ввести санкции против членов МУС.



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