Энтони Фаучи: эпидемия закончится и мы сможем постепенно вернуться к нормальной жизни

12.06.2020, 22:45, Новости дня

Справка:

Доктор Энтони Фаучи – главный инфекционист Америки. Он возглавляет Национальный Институт аллергии и инфекционных заболеваний США с 1984 года. Был советником по здравоохранению при каждом президенте CША, начиная с Рональда Рейгана. Он член оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Белого дома.

Голос Америки: Мой первый вопрос о возможной взаимосвязи массовых протестов, которые сейчас проходят в США, и новых вспышек заболевания. У некоторых членов Национальной Гвардии (которые принимали участие в протестах в Вашингтоне – ГА) уже диагностировали COVID-19. Как вы считаете, это только начало? Новых случаев инфицирования будет больше?

Энтони Фаучи: Очевидно, когда люди собираются большими группами, выкрикивают лозунги и скандируют, существует риск распространения инфекции, что приводит к новым случаям заболевания. Мы пристально следим за ситуацией и случай с членами Национальной гвардии – очень тревожный. Это значит, что они или заразились от других участников протестов, или же сами заразили кого-то. Я уже неоднократно повторял, находиться в толпе – это риск, в толпе и без маски – еще больший риск. И во время демонстраций, даже если мы понимаем их причину и используем конституционное право высказать свое мнение, я все равно рекомендую быть осмотрительными и избегать скоплений людей. Обязательно надевать маску и все время на протесте быть в ней.

ГА: Но, кажется, большинство митингующих приходят на протесты как раз в масках. Что с одной стороны – хорошая новость. Но с другой – вокруг масок до сих пор много противоречивых фактов. Особенно, какой тип маски защищает лучше.

ЭФ: Мы можем определенно сказать: носить маску лучше, чем не носить. Она может и не убережет вас на 100%, но точно обеспечит какую-то защиту. А если вы бессимптомный больной, то маска может предотвратить передачу инфекции кому-то другому. Обыкновенные тканевые маски – это уже хорошо, хирургические – отлично. Вам не нужны маски N-95. Оставьте их для медиков, который постоянно рискуют здоровьем, пребывая в контакте с активными больными.

ГА: Говоря о возможности второй волны заболеваний, шансы пока неясны. Но люди, конечно, напуганы, что это снова произойдет. Какие ваши прогнозы?

ЭФ: Понимаете, невозможно предсказать с какой-либо степенью уверенности, что это произойдет. Единственное, что мы знаем, осенью и зимой будут новые заражения. Этот вирус настолько контагиозный, что сам по себе он не собирается исчезать. Он будет существовать безотносительно того, будет вторая волна или нет. Поэтому от нас зависит, насколько эффективно мы сможем выявлять новые случаи, изолировать больных и отслеживать распространение вируса. Если у нас получится делать это эффективно, мы сможем предотвратить вторую волну.

ГА: Доктор Фаучи, думаю, сейчас почти весь мир надеется на скорое появление вакцины. Вы говорили, что настроены оптимистично по поводу той, что сейчас разрабатывает компания Moderna (проводит исследования совместно с Институтом исследований аллергий и инфекционных заболеваний США – прим. ГА). Какие есть основания для оптимизма? И показали ли другие разработчики положительную динамику?

ЭФ: Да, я с осторожным оптимизмом ожидаю, что в разумные сроки мы получим вакцину не только от компании Moderna, но и от других компаний. Moderna – не единственная компания, с которой мы сотрудничаем, их – несколько. Причина моего оптимизма в том, что результаты ранних испытаний на людях и на животных были положительными. Другими словами, вакцина защищает животных на экспериментальной стадии, а людей – на первой фазе испытаний. Они смогли показать: вакцина, потенциально, в состоянии защитить от вируса. Но, при этом, вы никогда не можете гарантировать, что у вас будет безопасная и эффективная вакцина. Давать такие обещания сейчас глупо. Но мы можем осторожно надеяться, что направление, в котором мы движемся – верное.

ГА: Говоря о верном направлении, вы имеете в виду нейтрализирующие антитела, которые проявились у людей, принимающих участие в первом этапе исследования?

ЭФ: Да, совершенно верно. Исследования на первой фазе показали: умеренные дозы вакцины не просто вызвали появление антител. Они вызвали появление нейтрализующих антител. А именно эти антитела блокируют способность вируса к репликации. Это очень хороший знак.

ГА: Третий и последний этап исследований вакцины от компании Moderna должен начаться в июле. Одновременно в июле начинается и производство первых вакцин, без ожидания результатов третьего этапа. Как вы выразились, «мы разрабатываем вакцину, осознавая риски». Почему приняли именно это решение?

ЭФ: Мы рискуем только деньгами. Мы не рискуем безопасностью людей, мы не рискуем целостностью научного исследования. Это чрезвычайно острая и важная проблема и мы, федеральное правительство, готовы взять на себя финансовый риск, чтобы ускорить процесс и получить вакцину месяцами ранее, чем это было бы при обычных обстоятельствах. Мы считаем, этот риск стоит того, если окажется, что вакцина работает. Если окажется, что нет – значит, мы просто потеряли деньги. Но в такой чрезвычайной ситуации мы предпочитаем рискнуть, чтобы выиграть время.

ГА: И сколько доз вакцины планируют произвести?

ЭФ: Я думаю, что каждая компания, которая разрабатывает вакцину, хотела бы произвести как минимум 200-300 миллионов доз. И некоторые из компаний заявляют о стремлении не сразу, но в конечном итоге, произвести около миллиарда доз.

ГА: Это рекордное время для разработки вакцины. Ранее самый быстрый срок был четыре года. Стоит ли нам переживать по поводу важных параметров вакцины – таких как безопасность, эффективность, длительность защиты?

ЭФ: Как я отметил ранее, никакого риска в отношении безопасности вакцины нет. И, конечно, мы собираемся убедиться, что это научно обоснованное клиническое исследование.

ГА: Известно, насколько длительным может быть эффект от потенциальной вакцины?

ЭФ: Этого прямо сейчас мы не знаем. Придется ждать и наблюдать. Надеюсь, вакцина сможет защитить человека от вируса на достаточно длительный срок. Но если эффективность окажется короткой, мы сможем провести повторную иммунизацию.

ГА: Если успешные исследования покажут сразу несколько компаний, все они смогут производить вакцины или должна остаться лишь одна?

ЭФ: Надеюсь, таких компаний будет больше двух. То есть я надеюсь, что будет три вакцины или даже больше. Нет никаких оснований надеяться лишь на вакцину от одной компании. Я думаю, что есть ряд кандидатов, результаты исследований которых выглядят достаточно благоприятно. И я совсем не удивлюсь, если у нас будет больше, чем один вид вакцины, может, даже три или четыре.

ГА: Если вакцина окажется удачной, как обычный человек сможет ее получить? Ее можно будет просто получить в любой аптеке, как, например, прививку от гриппа?

ЭФ: Если у нас будет успешная вакцина, думаю, большинство людей смогут пройти вакцинацию у врача, в аптеке или в специальных центрах по распространению вакцины. То есть так же, как и с прививкой от гриппа.

ГА: Сейчас многие считают, что мир уже никогда не станет прежним. По вашему мнению, у нас есть шанс и главное надежда, что мы снова когда-то сможем жить, как раньше?

ЭФ: Я полагаю, наш опыт борьбы с этой разрушительной вспышкой поможет нам лучше понять процесс распространения респираторных инфекций. Поэтому я думаю, что да, будет страшно, но постепенно, и это может занять пару лет, мы вернемся к нормальной жизни. Это наверняка закончится. И мы сможем вернуться к нормальной жизни. Поэтому все, что вам нужно делать сейчас – это оставаться в безопасности, думать о мерах предосторожности, когда выходите на улицу, носить маску и избегать большого скопления людей.