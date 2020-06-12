 

Мнение: Тоталитарные Штаты

12.06.2020, 22:30, Разное

Старая френдесса, с которой мы знакомы лично, тонкая натура с, конечно же, абсолютно либеральными убеждениями, пишет у себя на странице в полном, как она признается, охренении от происходящего:

“Я в настоящем шоке от свидетельства моего американского френда: весь их многоквартирный дом получил письма от управляющей фирмы, чтобы с такой-то по такую-то минуту весь свет в доме был выключен в память о Флойде. Никто не хочет быть единственным, у кого в это время будет гореть свет. Он ушел вообще гулять на это время, с горечью думая о том, что в СССР можно было хоть у себя на кухне остаться собой, а тут уже и до кухни добрались. Вот на этом до меня дошло – что пока заставляли извиняться каких-то чуваков в неправильных рубашках, я к этому серьезно не относилась, а зря.
Кажется, пора заготавливать себе ответ на всякие ситуации: “Не заставляйте ближнего делать то, что сами считаете правильным, не занимайтесь тоталитаризмом. Давайте защищать свободу вообще и свободу слова в частности. Давайте смотреть на человека, а не на группы, и защищать не принципы, а людей”.
(Френд попросил не цитировать его напрямую, и это еще более грустное свидетельство ситуации.)”

Мда… Тут ведь еще есть вот какой нюанс: если бы “управляющая фирма” потребовала от жильцов вот так же погасить свет в честь какого-нибудь “100-летия со дня рождения Карла Маркса” или даже Марка Твена – тут бы поднялась, без сомнения, волна праведного возмущения, люди бы наперебой советовали “подавать иски в суд” и “не терпеть произвол”. А тут нет – все наши западники тут же засунут языки в задницу, или, в лучшем случае, вот также “пойдут гулять, пока…”

И вот это особенно плохо. Как писал еще давно Андрей Вознесенский: “Российская империя – тюрьма. Но за границей – тоже кутерьма”. Или, еще раньше, Наше всё:

“И всюду страсти роковые, и от скотов защиты нет”.

Источник: Размышления вольного социолога



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