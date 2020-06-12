Довезли до белого каления

12.06.2020, 22:25, Разное

Петербургское начальство утверждает, что возить 50 человек по 20 часов в душном автобусе — это «сложившаяся практика».

«Мы своих не бросаем. Мы организуем постоянный вывоз наших жителей из московских аэропортов, чтобы они не поселялись в обсерваторы… Мы присылаем туда автобусы, забираем людей и привозим домой», — утверждал губернатор Петербурга Александр Беглов 28 мая в эфире «78-го канала». Люди, которые на себе испытали этот «сервис», недоумевают: Беглова вводят в заблуждение или он не знает, как в реальности едут домой петербуржцы, вернувшиеся в Россию вывозными рейсами?

Автобус выгрызали зубами

Борт, доставлявший людей из Мадрида (в их числе пятеро детей, инвалид и онкобольная), приземлился в Москве в ночь на 3 июня. Спускаясь по трапу, они были уверены: автобус их сразу повезет домой.

— Прямых рейсов в Питер из Испании нет с начала мая. Я отправила гостивших у меня пожилых родителей этим самолетом, — рассказывает Оксана. — Сотрудники отдела по связям с соотечественниками за рубежом петербургского Комитета по внешним связям (КВС), ответственные за рейс, мамой клялись, что людей заберут при сходе с трапа и отвезут домой.

По словам пассажиров, договориться с чиновниками Смольного о трансфере в Петербург было сложно: «Автобус выгрызали зубами». Люди слали электронные письма в администрацию города, отправляли сообщения на страницу Беглова в сети «ВКонтакте», за две недели предоставили списки лиц, вылетающих из Испании. В итоге заручились устным обещанием чиновников КВС об автобусе из аэропорта прямо до дома. Но никакого трансфера ночью 3 июня в Шереметьево не оказалось.

— У меня случилась истерика, я не могла справиться с эмоциями, — признается Екатерина, летевшая одна с детьми полутора и шести лет. — Три месяца мы ждали вылета из Испании и согласились на рейс через Москву только потому, что прямая транспортировка из московского аэропорта в Петербург была для нас решающей.

Анастасия с годовалым сыном тоже отважилась на перелет с надеждой на трансфер:

— Когда по прибытии выяснилось, что его не будет, многие впали в ступор, — говорит Настя. — Женщина с двумя маленькими детьми просто рыдала в голос.

В аэропорту Шереметьево. Фото прислано героями публикации

Плакала и прилетевшая из Испании 72-летняя Нина Николаевна, онкобольная с метастазами в легких, нуждающаяся в срочной химиотерапии. Одна дочь проводила ее в Мадриде, другая встречала в Петербурге.

— У нас сложилась безысходная ситуация, — рассказывает Инна, дочь Нины Николаевны. — Мама планировала вернуться в Россию в апреле, но из-за пандемии ей пришлось отменить две «химии». 2 июня мы рискнули ее отправить — на 18 июня назначена химиотерапия. В чате в «Телеграм», где формировались списки, человек, державший связь со Смольным, сообщил, что автобус в Питер из Шереметьево ожидается. Если бы мы знали, как все будет на самом деле и что маме придется перенести по пути домой, ни за что бы ее не отпустили!

Петербуржцев в Шереметьево держали дольше, чем их спутников из других регионов.

— Брянск, Самара, Ростов сразу забирали своих из Шереметьево, даже по одному-два человека. Причем их увозили домой индивидуальными машинами скорой помощи, — отмечает Анастасия.

Изоляция на четыре звезды

После ожидания в аэропорту жителей северной столицы посадили в автобус и повезли в обсерватор — четырехзвездочный отель «Артурс Village&Spa» в Мытищах.

— Нас фактически вынудили подписать согласие на обсервацию, убеждая, что это оптимальный вариант, чтобы не терять время, — говорит Екатерина. — Мы наивно поверили, что нас вывезут в Питер тем же вечером. В итоге мы провели в Мытищах почти три дня.

На условия и питание в «Артурсе» петербуржцы не жалуются. Но смысла изоляции никто из них не понял. Никакого медицинского осмотра там не проводилось, только некоторым пару раз измерили температуру.

— Хуже всего то, что мы жили в полном неведении: сколько нас продержат в Мытищах?

Отель «Артурс Village&Spa» в Мытищах. Фото прислано героями публикации

Когда повезут домой? — объясняет Людмила Витальевна, мать Оксаны. — Лишь спустя двое суток выяснилось, что нас отправят в Петербург 5 июня.

С 8 утра пятницы люди сидели на чемоданах. Первый автобус приехал к десяти, чуть позже — второй. На посадку приглашали по одному. В итоге автобусы отъехали от отеля около 13 часов. Но направились не в Петербург…

Крутые повороты

— В салоне вдруг выяснилось, что мы едем в Домодедово забрать двух пассажиров, прилетевших с Кипра, — продолжает Людмила Витальевна. — Сделали крюк через всю Москву, отстояли в Домодедово два часа, а затем потащились по пятничным пробкам обратно в Шереметьево, чтобы забрать еще несколько человек с других рейсов. Всего мы катались по Москве и области больше восьми часов.

Второму автобусу требовалось съездить в Щелково, где в обсерваторе на базе отдыха «Лесные поляны» дожидались трансфера в северную столицу 5 человек, еще 26 мая прилетевших из Дели. Условия, в которые загнали этих бедолаг, отличались от «Артруса».

— Эта база вроде старого пионерлагеря с кроватками в крошечных комнатах, с продавленными матрасами. В номере даже стола не было… — делится впечатлениями Ольга, сотрудница одного из петербургских университетов, по работе посещавшая Индию. — Самое страшное место — туалет.

Мы, конечно, не ждали роскоши, но на признаки цивилизации рассчитывали.

Обсерватор «Лесные поляны». Фото прислано героями публикации

Кормили в «Лесных полянах» сносно, только порции были детские.

— После 60 дней индийского карантина мы были готовы и к обсерватору, и к чему угодно, — добавляет коллега и спутник Ольги Николай. — Но проблема в том, что от нас постоянно все скрывали, не выполняли обещаний или выполняли из рук вон плохо. Нам гарантировали рейс из Индии в СПб, но его так и не организовали, пришлось лететь в Москву. Посулили вывоз домой за день-два, в итоге мы просидели 11 дней в ожидании. Нам обещали соцдистанцирование и быструю доставку по адресу, в итоге в битком набитом автобусе 20 часов мы ехали из Москвы в Питер.

Автобусы с самого утра катались друг за другом, поскольку, как позже выяснили петербуржцы, по замыслу Смольного, они должны были прибыть в Петербург одновременно: чтобы всех пассажиров сразу рассадить по автобусам для доставки по домашним адресам.

Нарушили всё, что можно

Почти сутки (с утра 5 июня до утра 6-го) добирались домой петербуржцы: по 50 человек в двух некомфортабельных автобусах (без туалетов и кондиционеров), без соблюдения социальной дистанции, без воды и еды (кто чем запасся, тот тем и обходился). Эти 100 человек прилетели в Россию с 26 мая по 3 июня из восьми разных стран с разной эпидемиологической обстановкой: Греция, Египет, Индия, Испания, Кипр, Китай, Колумбия, Корея. Часть из них отсидели в обсерваторе, часть — нет.

— В тесноте и духоте салона терялся весь смысл нашей обсервации в дорогом отеле, — подытоживает Анастасия.

— Сутки 50 человек находились в одном почти непроветриваемом помещении. Если кто-то и был болен, то заразились все.

— Попутчики говорили: нас запихнули, как селедок в банку, а у меня напрашивалось другое сравнение: как скот в скотовозку. Настолько не по-человечески с нами обошлись, — добавляет Лилия. — Мы опустошили все придорожные ларьки: смели воду, печенье, семечки, орешки. По нужде посетили все захолустные туалеты на заправках. Какие там санитарные нормы? Какая индивидуальная безопасность? Всё, что можно было нарушить, было нарушено.

По дороге в Питер в мессенджерах пассажиры писали свои претензии чиновникам Смольного. В ответ услышали от Дмитрия Антипина, советника вице-губернатора Максима Соколова, что доставлять людей из Москвы в Петербург группами более 30 человек — «распоряжение московского штаба по борьбе с распространением коронавируса» и «сложившаяся практика».

По дороге в Петербург. Фото прислано героями публикации

— Мы изумились, — говорит Екатерина. — Либо администрация СПб считает, что все прибывшие туристы больны. Но тогда их надо везти в больницу, а не в обсерваторы или домой! Либо они все здоровы и никто никого по дороге не заразит. Но тогда почему здоровых людей отправляют в обсерваторы и на карантин?

Ничего дороже денег

Петербуржцы не поверили, что штаб по коронавирусу мог дать рекомендацию нарушать санитарно-эпидемиологические нормы и смешивать в одном автобусе пассажиров, прибывших из разных стран.

— «Сложившаяся практика» напоминает банальную экономию на людях, — комментирует ответы чиновников Анастасия. — С позиции бюрократов незачем гонять автобус за двумя или даже 12 горожанами, если можно набрать сразу 50!

Но с точки зрения расчетливости и экономии необъяснимо другое: зачем селить людей в дорогие московские отели, если на эти деньги их можно отдельными автобусами доставить в Петербург?

Фото прислано героями публикации

— Я сделала простой расчет, — показывает вычисления Оксана. — Пребывание 40 человек в четырехзвездочном отеле «Артурс» обошлось бюджету примерно в 700 тысяч рублей (7–8 тысяч за ночь с человека). Аренда двух автобусов (по средним рыночным ценам — 80–90 тысяч рублей за каждый) — еще в 160–180 тысяч. Это приблизительная смета, но все равно понятно: дешевле и безопаснее вывозить людей сразу из московских аэропортов небольшими группами, не перемешивая рейсы и страны. Даже в относительно дешевых «Лесных полянах» пребывание пяти «индийцев» стоило казне по меньшей мере 90 тысяч рублей. За те же деньги их могли отправить прямо с борта отдельным автобусом, а не мариновать в лесу 11 дней!

К слову, 6 июня в отель заселили пассажиров рейсов, прибывших из Аргентины, Чили, Бразилии, Уругвая, Боливии, Парагвая, Кубы.

В поисках крайнего

За комментариями по поводу организации трансферов из Москвы в Петербург и обсерваторов в отелях Московской области «Новая» обратилась в Смольный. 8 июня был направлен запрос губернатору Александру Беглову. Но даже примерные сроки его рассмотрения в администрации назвать затруднились.

В городском Комитете по внешним связям опровергли слова петербуржцев о якобы гарантированном им трансфере:

«Такого мы не обещали. Говорили: возможно, будет, возможно, нет.

50 на 50. А в последний момент предупредили: автобуса сразу по прилете не ждите!» В КВС также подчеркнули, что транспортный вопрос они не решают в принципе, и переложили ответственность за доставку пассажиров вывозных рейсов на петербургский Комитет по транспорту и Роспотребнадзор.

В региональном Роспотребнадзоре вышеописанной ситуации сильно удивились, но обещали разобраться. А в Комитете по транспорту устно заявили, что ГУП «Пассажиравтотранс» сам решает, кого, когда и куда везти, поэтому все вопросы — к нему. То, что городское транспортное предприятие подчиняется профильному комитету Смольного, видимо, было удобнее забыть. «Новая» послала запрос и в ГУП «Пассажиравтотранс». Не удивимся, если и там переведут стрелки и выяснится, что перевозку людей с нарушением всех норм и правил самостоятельно задумали и организовали два бестолковых водителя.

Ирина ЕфимоваПресс-секретарь петербургского Комитета по транспорту

— По решению оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции СПб ГУП «Пассажиравтотранс» оперативно выделяет автобусы туристического класса для встречи граждан, прибывающих в Петербург вывозными рейсами. Пункт назначения не определяется перевозчиком самостоятельно и может оперативно меняться. Петербуржцы доставляются до мест проживания, жители городов Ленобласти — в обсерватор в Курортном районе. На место встреч выезжают специалисты Роспотребнадзора. Автобусы, участвующие в перевозке пассажиров, оборудованы кондиционерами.

В ночь с 5 на 6 июня с учетом прохладной погоды (температура воздуха 12–15 градусов, дождь) кондиционер в автобусе был отключен. Жалоб от пассажиров на температуру в салоне не поступало. Для комфорта пассажиров и сокращения времени в пути автобусы из Москвы следуют по новой трассе М-11. В пути предусмотрена санитарная остановка.

Нина Петлянова

«Новая в Петербурге»