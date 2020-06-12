Вот это поворот: 19-летняя дочь Ефремова сообщила о детях

12.06.2020, 22:25, Разное

Впрочем, сама Анна Мария не считает свое признание чем-то из ряда вон выходящим. Она прокомментировала съемки в шоу Леры Кудрявцевой “Секрет на миллион”: “Процесс съемок был в формате непринужденной беседы, но на монтаже, конечно, там нагнали драмы, сделав из меня несчастного “недолюбленного подростка”. На это было очень смешно смотреть. Но жаль, что вырезали какую-то часть моих шуток. Они были забавные. Ну, по моим меркам”.

Анна Мария Ефремова живет в трехкомнатной квартире в центре Москвы, которая ей досталась от бабушки, актрисы Аллы Покровской. Кстати, она регулярно навещала именитую родственницу, когда та была еще жива, у них были интересные разговоры, да и вообще, от общения с бабушкой Анна Мария осталась под приятным впечатлением. “Иногда она помогала мне с домашней работой по актерскому мастерству или сценической речи. Она была очень милой и забавной бабушкой, всегда уважала мои увлечения и часто обо мне заботилась”, – вспомнила Анна Мария.

19-летняя девушка живет за счет отца. Михаил Ефремов выделяет ей регулярно по 15 тысяч рублей, которых, по ее словам, хватает на еду, одежду, занятия каратэ и даже консультации психотерапевта. Впрочем, Анна Мария намерена в ближайшее время пойти работать. Ее позвали на собеседование на вакансию помощника флориста.

“Цветы я люблю, создавать дизайнерские композиции – тоже. Так почему нет? Еще меня привлекает работа на почте, в книжном магазине или в библиотеке, а еще работа с детьми”, – сообщила Анна Мария. Последний, кстати, пункт оказался парадоксальным, однако девушка отметила: “Меня любят дети, а я часто искренне наслаждаюсь их компанией”.

Анна Мария призналась, что хочет быть счастливым человеком среди счастливых людей. “Моя большая мечта – это жить тихой и спокойной жизнью с моей женой и не потерять способность заниматься творчеством, если я повзрослею. А моя мечта поменьше – завести интернет-канал. Посмотрим, позволит ли мне судьба это сделать”, – заключила дочь Михаила Ефремова.