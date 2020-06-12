 

Вот это поворот: 19-летняя дочь Ефремова сообщила о детях

12.06.2020, 22:25, Разное

Впрочем, сама Анна Мария не считает свое признание чем-то из ряда вон выходящим. Она прокомментировала съемки в шоу Леры Кудрявцевой “Секрет на миллион”: “Процесс съемок был в формате непринужденной беседы, но на монтаже, конечно, там нагнали драмы, сделав из меня несчастного “недолюбленного подростка”. На это было очень смешно смотреть. Но жаль, что вырезали какую-то часть моих шуток. Они были забавные. Ну, по моим меркам”.

Анна Мария Ефремова живет в трехкомнатной квартире в центре Москвы, которая ей досталась от бабушки, актрисы Аллы Покровской. Кстати, она регулярно навещала именитую родственницу, когда та была еще жива, у них были интересные разговоры, да и вообще, от общения с бабушкой Анна Мария осталась под приятным впечатлением. “Иногда она помогала мне с домашней работой по актерскому мастерству или сценической речи. Она была очень милой и забавной бабушкой, всегда уважала мои увлечения и часто обо мне заботилась”, – вспомнила Анна Мария.

19-летняя девушка живет за счет отца. Михаил Ефремов выделяет ей регулярно по 15 тысяч рублей, которых, по ее словам, хватает на еду, одежду, занятия каратэ и даже консультации психотерапевта. Впрочем, Анна Мария намерена в ближайшее время пойти работать. Ее позвали на собеседование на вакансию помощника флориста.

“Цветы я люблю, создавать дизайнерские композиции – тоже. Так почему нет? Еще меня привлекает работа на почте, в книжном магазине или в библиотеке, а еще работа с детьми”, – сообщила Анна Мария. Последний, кстати, пункт оказался парадоксальным, однако девушка отметила: “Меня любят дети, а я часто искренне наслаждаюсь их компанией”.

Анна Мария призналась, что хочет быть счастливым человеком среди счастливых людей. “Моя большая мечта – это жить тихой и спокойной жизнью с моей женой и не потерять способность заниматься творчеством, если я повзрослею. А моя мечта поменьше – завести интернет-канал. Посмотрим, позволит ли мне судьба это сделать”, – заключила дочь Михаила Ефремова.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.05 / Личное: Лохи

11.05 / Анджелина Джоли написала колонку о матери: “Ее смерть меня изменила”

14.04 / Приложение Google Phone доступно не только для смартфонов Pixel

19.04 / Приснившееся

22.04 / Профессор Пауль Фогт: смертность от COVID-19 примерно в 20 раз выше, чем от гриппа

28.05 / Эпидемиолог о разработке вакцины от коронавируса: Выброшенные на ветер деньги

08.06 / Выходка Бузовой поставила на уши поклонников

15.04 / На карантине у Даны Борисовой скопилась гора немытой посуды

03.05 / “Кашель стоит оглушающий”: подхватившая инфекцию Васильева ужаснулась ситуации в больнице

10.05 / «Нечто нападало на меня в детстве и пыталось задушить»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска