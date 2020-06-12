“Могли подсыпать в алкоголь наркотики”: Джигурда озвучил сенсационные данные об устроившем ДТП Ефремове

12.06.2020, 22:25, Разное

На днях эпатажный артист принял участие в конференции, где рассказал о своем отношении к Михаилу Ефремову. Он признался, что близко не знаком с коллегой, однако любит и уважает его. “Я считаю Мишу великим артистом, входящим в институт юродства”, – заявил Никита Джигурда.

Актер не исключил, что Ефремов мог не по своей воле принять запрещенные вещества. В ходе конференции НСН он предположил, что коллеге могли подсыпать в алкоголь наркотические препараты. В пользу этой версии говорит тот факт, что записи с камер видеонаблюдения в пабе исчезли.

Также Никита Джигурда осудил телевизионщиков, которые наживаются на трагедии. В частности, артист прошелся по Владимиру Соловьеву. “Ты оскорбляешь уважаемых людей. Ты взял роль подлеца, которого

я бы на дуэль вызвал”, – обратился к журналисту актер.

Напомним, вечером 8 июня автомобиль, в котором находился Ефремов, пересек две сплошные, вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном. Водитель второго транспорта получил серьезные травмы и позднее скончался.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 9 Июн 2020 в 10:31 PDT

Сам артист не пострадал. Медицинская экспертиза установила, что в момент происшествия Михаил Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. В отношении звезды возбудили уголовное дело. Актер находится под домашним арестом до 9 августа.