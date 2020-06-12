 

Мнение: Ужасная история: Но, может, человек лечил другого – от алкоголизма?!

12.06.2020, 22:18, Разное

Калач-на-Дону, где произошло страшное. Эмблема у города намекает.

Ну… вы знаете, наверное, эту ужасную историю.

Росгвардейцы напились. Один другому сунул бутылку в задний проход. Зачем? По пьянке.

Мне, как человеку, который близок к наркологии в том числе, интересно, а этот способ может излечить человека от пьянства навсегда?!

Взять, к примеру, актера Михаила Ефремова. Быть может, пей он не с актерами, а с такими вот свирепыми людьми, он бы и в аварию не попал, человека бы не убил, а сурово отвечал на всякое предложение выпить, как человек с советского плаката: “Не пью! Никогда! И вам не советую!”

Если способ работает, надо внедрять, срочно!

@rovegosteb – https://t.me/rovegosteb/3077

Источник: Записки жизнерадостного пессимиста



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