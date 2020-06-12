Вывозной рейс с россиянами вылетел из Парижа в Москву

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12.06.2020, 22:08, Новости дня

Специальный вывозной рейс авиакомпании «Аэрофлот» со 149-ю гражданами РФ на борту в пятницу вечером вылетел из парижского аэропорта Руасси – Шарль де Голль в Москву, сообщил пресс-атташе посольства РФ во Франции Антон Токовинин.

«На борту находятся 160 пассажиров, среди них 149 граждан России, 6 французов, по одному гражданину Азербайджана, Перу, Маврикия, Испании и Болгарии», – приводит слова дипломата ТАСС.

Он уточнил, что самолет ожидается в РФ в 23.23 мск.

Токовинин также рассказал, что «двое граждан прибыли из Германии, однако возникла проблема с возвратом денег на виртуальный счет за ранее оплаченный билет». «Из-за этой ситуации им нужно было оплачивать билет, к чему они были не готовы, так как потратили последние деньги на проезд до Парижа. Посольство в исключительном порядке согласовало регистрацию этих граждан на борт бесплатно, войдя в их положение», – сказал Токовинин.

Ранее Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ опубликовало обновленный график вывозных авиарейсов на срок до 19 июня.

По данным Минкомсвязи, к 24 мая через портал Госуслуг россияне подали почти 80 тыс. заявлений на возвращение из-за границы вывозными рейсами. На территории других стран оставались свыше 60 тыс. россиян. Кроме того, к 19 мая вывозными рейсами в Россию вернулись 182 тыс. россиян.



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