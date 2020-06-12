 

Криштиану Роналду и Буффон выйдут в стартовом составе “Ювентуса”

12.06.2020, 22:01, Новости дня

Матчем полуфинала Кубка между “Ювентусом” и “Миланом” возобновляется футбольный сезон в Италии. Стали известны стартовые составы команд.

У “Ювентуса” встречу с первых минут начнут Криштиану Роналду и Пауло Дибала, переболевший коронавирусной инфекцией. Место в воротах займет 41-летний Джанлуиджи Буффон. Полностью состав чемпионов Италии выглядит следующим образом. Буффон, Данилу, Бонуччи, Де Лигт, Алекс Сандро, Бетанкур, Пьянич, Матюиди, Дуглас Коста, Роналду, Дибала. У “Милана” игру начнут Доннарумма, Конти, Кьер, Романьоли, Калабрия, Кессье, Беннасер, Пакета, Бонавентура, Чалханоглу, Ребич.

Это ответный полуфинальный матч Кубка Италии. Первый прошел в Милане до паузы, вызванной пандемией коронавируса и завершился вничью.1:1.



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