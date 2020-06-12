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12.06.2020, 22:01, Новости дня

Несколько домов в центре Москвы остались без света, передает канал "Россия 24". В Единой диспетчерской службе отметили, что причиной инцидента в Центральном административном округе стала авария на электросетях, неполадка устраняется.

Срок окончания работ в ЕДС назвать затруднились. 

Света нет в районе улицы Малая Никитская, 8/1 и Тверского бульвара. Светофоры тоже не работают.



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