 

В Госдуме раскритиковали заявление Киева о никчемности минских соглашений

12.06.2020, 22:00, Новости дня

Непрофессиональными назвал слова украинского вице-премьера Алексея Резникова о никчемности минских соглашений член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.

Ранее вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников сообщил о никчемности минских соглашений с международно-правовой точки зрения. Но Минск стоит использовать как площадку по урегулированию конфликта в Донбассе, подчеркнул украинский политик.

Морозов счет такое заявление непрофессиональным для дипломатии, ведь это договоренности, утвержденные Совбезом ООН. Некоторые положения действительно нуждаются в актуализации, но для этого требуется провести двусторонние переговоры между Киевом и руководством Донбасса, РФ может выступить посредником, передает РИА Новости.

Российский политолог Андрей Суздальцев счел, что заявления Киева говорят об уровне образования украинской элиты, а также о бессилии, ведь при отмене договоренностей исчезнут основания для санкций в отношении России. Это же не протокол, а полноценное соглашение, под которым стоят подписи самопровозглашенных республик и стран-гарантов – России, Франции и Германии. И это документ международного права, зарегистрированный в ООН. То есть представители украинской власти даже не тянут на уровень первого курса международного факультета, подытожил политолог.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.04 / Билл Гейтс раскритиковал решение Трампа остановить финансирование ВОЗ

08.05 / В РФ исполнили желание 101-летнего ветерана Великой Отечественной

23.05 / Бабкина рассказала о перенесенной пневмонии

16.04 / Вместо поддержки института семьи “слуги народа” его разрушают – глава центрального штаба “Национального корпуса” Жорин

10.04 / Стало известно о секретной модернизации ядерного оружия США в Германии

01.06 / Умер композитор Скорик

29.05 / Песков объяснил, почему отпустил бороду

08.05 / Зеленский почтил память павших советских солдат на границе с Россией

29.04 / Самолет с российскими школьниками вылетел из Нью-Йорка в Москву

13.05 / Утверждено создание ТОР «Столица Арктики»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска