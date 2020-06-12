 

Polityka – судьба форта Трамп остаётся неясной — пока не пройдут выборы в Польше и США

12.06.2020, 21:50, Новости дня

Всё указывает на то, что Варшава и Вашингтон заморозили переговоры о создании на территории Польши постоянной базы американских вооружённых сил — так называемого «форта Трамп» до лучших времён, уверен польский публицист Даниэль Пассант. В издании Polityka он считает, что возобновление переговоров состоится только после президентских выборов в обеих странах.


Reuters

«Форт Трамп» — символ военного сотрудничества между Польшей и США, знаменательный проект польского президента Анджея Дуды — вдруг оказался в информационной мгле. Уважаемое агенство Reuters сообщило, что в ближайшее дни Вашингтон сделает заявление о фиаско переговоров по его строительству», — пишет в издании Polityka польский публицист Даниэль Пассант.  

Причины фиаско якобы обусловлены разногласиями касательно места расположения форта. Польская сторона продвигает идею его воздвижения на востоке страны, недалеко от границы с Белоруссией, в то время как американцам ближе идея его размещения в западной части Польши — они не хотят обострять и так непростые отношения с Россией, уверен автор. Во-вторых, стороны не сошлись во мнении касательно финансирования проекта. Предложенная польской стороной сумма в $2 млрд, по всей видимости, не особо устраивает Вашингтон. Американцы во главе с Трампом очень высоко ценят своё военное присутствие, добавляет он. 

Президентские выборы в США всё ближе и ближе, а риторика Трампа в предвыборной кампании будет сводиться к тому, чтобы положить конец понятию «дойной коровы» в лице США и потребовать от союзников более высоких расходов на оборону. Лозунг «America First» среди приверженцев Трампа может быть одной из причин этого фиаско в плане переговоров. Очередная причина — это заявление о сокращении американского военного присутствия в Европе, а конкретнее — в Германии, перечисляет публицист. 

В СМИ появились также слова польского замминистра иностранных дел Павла Яблонского о том, что переговоры ещё затянутся. В свою очередь Вашингтон признал новость Reuters фейком. «Как дело обстоит на самом деле? На мой взгляд, это не сфабрикованная информация. Переговоры идут туго, и поэтому их отложили до лучших времён — после президентских выборов в обеих странах», — резюмирует в издании Polityka польский публицист Даниэль Пассант.  



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