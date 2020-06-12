Бывший чиновник пытался дать Холодницкому $6 млн взятки – САП

12.06.2020, 21:49, Новости дня

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задокументировали факт передачи бывшим высокопоставленным чиновником при посредничестве работника Государственной фискальной службы в Киеве неправомерной выгоды руководству НАБУ и руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Об этом сообщила пресс-служба САП в Facebook 12 июня.

Взятка в размере $6 млн передавалась за принятие решения о закрытии уголовного дела, в котором указанному лицу сообщено о подозрении по ст. 191 Уголовного кодекса Украины, отмечает пресс-служба САП.

❗ТЕРМІНОВО!!!Щойно за процесуального керівництва #САП детективи НАБУ задокументували факт надання колишнім… Posted by Спеціалізована антикорупційна прокуратура on Reede, 12. juuni 2020

Детективы НАБУ документируют противоправные действия лиц, которые предоставляли неправомерную выгоду. Предварительно их действия квалифицированы по ч. 4 ст. 369 УК Украины.

Экс-народный депутат Сергей Лещенко сообщил в Telegram, что взятку пытался дать один из чиновников предыдущей власти

“По некоторым данным, это Николай Злочевский”, – написал Лещенко.

Ст. 191 УК Украины – присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением. Статьей предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Назар Холодницкий – руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины с 30 ноября 2015 года.

Николай Злочевский – украинский предприниматель, глава крупнейшей газодобывающей компании Украины Burisma Holdings, работал заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины с апреля 2012 до февраля 2014 года.