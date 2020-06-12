С 15 июня Украина отменит обязательную обсервацию для граждан некоторых стран

12.06.2020, 21:49, Новости дня

С 15 июня Украина упростит правила въезда в страну для иностранных граждан. Об этом говорится в сообщении Telegram-канала “Коронавірус_інфо”, верифицированного Министерством здравоохранения Украины.

В опубликованной инфографике сказано, что 14-дневная обсервация будет обязательна для граждан иностранных государств, в которых регистрируется более 40 активных случаев COVID-19 на 100 тыс. населения. Таким образом, для граждан стран, где показатель заболеваемости ниже, обсервация будет не нужна.

Кроме того, иностранцы будут обязаны иметь полис страхования расходов, связанных с возможным лечением COVID-19 и обсервацией.

Из-за распространения коронавирусной инфекции Украина закрыла границу для иностранцев 16 марта, а с 17 марта приостановила международное авиасообщение.

Как сообщили в МИД Украины, с марта в страну пускали только тех иностранцев, у которых есть право на постоянное или временное проживание, супруг/супруга или родители которых – граждане Украины, дипломатов и сотрудников аккредитованных в Украине международных миссий и организаций и членов их семей, а также водителей грузовиков.

В связи с улучшением эпидемической ситуации с 11 мая в Украине началось смягчение карантина. 20 мая Кабмин продлил ограничения до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры в случае улучшения эпидемической ситуации.

С 5 июня в Украине восстановилось внутреннее авиасообщение, а 15 июня должно возобновиться внешнее.