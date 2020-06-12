В Белом доме отказались верить во вторую волну коронавируса в США

12.06.2020, 21:48, Новости дня

Рост числа случаев коронавируса в ряде американских штатов в последние дни не означает, что США грозит вторая волна эпидемии, сообщил экономический советник президента США Ларри Кадлоу.

Кадлоу заявил, что обсуждал этот вопрос с экспертами Белого дома по здравоохранению, и они считают, что речь идет лишь об отдельных вспышках заболевания, а не о полноценной второй волне, способной накрыть США, передает «Интерфакс».

Экономический советник Белого дома Кевин Хэссетт в свою очередь, что в некоторых районах ситуация действительно ухудшается, однако в целом по стране короанвирус сдает позиции.

Ранее Bloomberg сообщило, что эксперты отмечают начало второй волны распространения коронавируса в ряде штатов США, включая Аризону, Техас, Флориду и Калифорнию.

Всего в США выявлено более 2,1 млн подтвержденных случаев заражения коронавирусом, около 116 тыс. пациентов скончались. По этим показателям Соединенные Штаты занимают первое место в мире.