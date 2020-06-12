 

В Белом доме отказались верить во вторую волну коронавируса в США

12.06.2020, 21:48, Новости дня

Рост числа случаев коронавируса в ряде американских штатов в последние дни не означает, что США грозит вторая волна эпидемии, сообщил экономический советник президента США Ларри Кадлоу.

Кадлоу заявил, что обсуждал этот вопрос с экспертами Белого дома по здравоохранению, и они считают, что речь идет лишь об отдельных вспышках заболевания, а не о полноценной второй волне, способной накрыть США, передает «Интерфакс».

Экономический советник Белого дома Кевин Хэссетт в свою очередь, что в некоторых районах ситуация действительно ухудшается, однако в целом по стране короанвирус сдает позиции.

Ранее Bloomberg сообщило, что эксперты отмечают начало второй волны распространения коронавируса в ряде штатов США, включая Аризону, Техас, Флориду и Калифорнию.

Всего в США выявлено более 2,1 млн подтвержденных случаев заражения коронавирусом, около 116 тыс. пациентов скончались. По этим показателям Соединенные Штаты занимают первое место в мире.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.05 / Попова заявила о нахождении РФ в пятом десятке по заболеваемости коронавирусом

14.04 / Цена нефти марки Brent опустилась ниже 30 долларов за баррель

29.04 / Раскрыт размер зарплат российских космонавтов

03.05 / Доктор Мясников напомнил об опасности другого вируса

19.05 / В мире: Трамп и Нетаньяху спешат потрясти Ближний Восток

25.05 / ЭИСИ привел новые региональные практики по борьбе с коронавирусом

29.04 / Сбербанк предсказал пик распространения коронавируса в мае

01.06 / Самолеты ВКС РФ в рамках борьбы с коронавирусом выполнили более 200 вылетов

09.06 / Яичный желток поможет уберечься от простуды

12.04 / Федосеева-Шукшина назвала размер своей пенсии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска