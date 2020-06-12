 

Мнение: Карта выхода из режима самоизоляции

12.06.2020, 21:45, Разное

Карта выхода РФ из режима самоизоляции.
У нас в Севастополе пока первый этап, ограничения будут постепенно снимать до конца июня. К 1 июля, когда начнется курортный сезон должны большую часть отменить.
Пока что вот так.

Разрешены занятия спортом на улице, при условии совместных занятий не более 2 человек и расстояния между занимающимися не менее 5 метров
Разрешены прогулки на улице с членами семьи
Возобновлена работа предприятий торговли непродовольственными товарами площадью до 400 кв.м при наличии отдельного наружного (уличного) входа
Работает ряд предприятий сферы услуг, например, парикмахерские
Введен масочный режим в общественных местах, в транспорте
Открыты крупные магазины (до 800 кв. м) и торговые точки, в том числе уличные
Работает ряд образовательных организаций (дежурные группы детских садов, школы-интернаты и проведение ЕГЭ не учитываются)
Работают магазины и предприятия сферы услуг без ограничений по площади и количеству посетителей
Частично открыты кафе и рестораны (между столиками соблюдается расстояние в 1,5-2 метра или установлена перегородка). Не учитываются столовые и кафе, осуществляющие организацию питания для работников организаций
Открыты парки и скверы

https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/information/ – статистику по регионам в привязке к карте можно посмотреть по ссылке

Плюс о самой эпидемии.

1. Об избыточной смертности в Москве в мае 2020-го года – https://prof-afv.livejournal.com/22858.html (по статистике в мае в Москве была максимальная смертность с 2010-го года)
2. О начале 3-й фазы клинических испытаний вакцины против коронавируса – https://prof-afv.livejournal.com/23067.html
3. О частоте бессимптомной заболеваемости коронавирусом – https://prof-afv.livejournal.com/22432.html

Источник: Colonel Cassad



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