 

Личное: Читающие стринги Седоковой

12.06.2020, 21:40, Разное

Когда-то Анечка Седокова была рыженькой из «Виа Гры». Сбитенькая грудастная певичка ртом на крепких, коротких ножках нравилась многим мужчинам. Молодая, ладненькая, улыбчивая — такой вдул бы каждый второй. Если не первый.  

Рыженькой лапушки из «Виа Гры» больше нет. Тяжёлая, жалкая баба пришла ей на смену. Очень вязкая. Очень скучная. Очень тупая.


Фото: Соцсети

Целлюлитной жопой Нюрка чует: её бабий век прошёл. Трахать Седокову, может, и хотят, но только не те, кому бы она сама охотно дала. Приличному, самодостаточному мужику вышедшая в тираж, трижды рожавшая тётка — ну, никак не впёрлась.


Толстожопая Нюрка решила схитрить: переквалифицироваться из красивых и сексуальных в умные и глубокие.  

Это так смешно, что, пожалуй, процитирую:

Я выросла. Я больше не хочу. Веселить тех, кто видит во мне телку с грудью
. Радовать тех, кто видит лишь попу. Мне не интересны Вы и явно Я не интересна больше Вам. Я не знаю, что дать тем, кто приходит в мою страницу и в мою музыку за этим .

Ясно вам? Седокова — это не только силикон в сиськах и жопе, но ещё и какие-то там внутренние переживания, мыслительные процессы и музыка.

Вот вы скажете, ты ведь сама виновата, постила свои голые фотки. Постила, не спорю. И буду постить. Но вместе, рядом, я делала пост о книгах, бизнесе , психологии, семейных ценностях, любви. Но вы их не увидели, потому что на первом плане у вас жопа. Но это ваше, не мое.

Ну, как не твоё-то? Очень даже твоё. Больше скажу: у тебя кроме квадратной, рыхлой жопы и венозного, силиконового вымени и нет ничего.


Фото: Соцсети

Женщина может быть разной, может читать Ремарка в стрингах . Но если вы видите только стринги это не мои проблемы, это ваши.

Лично я с удовольствием бы увидела в эскортограме Седоковой или любой другой писечки следы увлечённости хотя бы Ремарком. Других авторов эскортограмщицы не знают. Ремарка же любят потому, что фамилия звучит для них загадочно и как-то солидно, что ли.

Однако как ни старалась я узреть в Нюркиных письменах следы чтения чего-то, помимо эскортограма, у меня ничего не вышло.

Я буду писать для тех, кто чувствует меня, для тех, кому нужны мои тексты. Я буду петь для тех, для кого важна моя Музыка.

Ань, успокойся уже. Тексты твои никому не были и не будут нужны. Твой бессвязный лепет — это не тексты, а говно в твоей башке, разлитое по экрану смартфона.  


Фото: Соцсети

Мой тебе добрый совет: приведи в порядок свою раскабаневшую тушу и попили в инсту сиськи и жопу ещё пару лет. Предварительно отфотошопив, конечно.


  Фото: Соцсети

 А дальше увлекись кулинарией, что ли. Пожрать ты — явно не дура, так что это — точно твоё. Или, наконец, вспомни, что у тебя есть не только сиськи, жопа и показушный интерес к Ремарку, но и дети. Займись ими, пока не поздно.  

А вы бы какой совет дали Нюрке?

Источник: Лена Миро



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.04 / Дома доболеете

12.05 / Спасти корабль без экипажа

28.04 / Даже легкие удары по голове ухудшают когнитивные способности

04.06 / Мария Миронова трогательно поздравила старшего сына с днем рождения: Близнец мой

30.04 / В Москве число погибших пациентов с коронавирусом превысило 600 человек

09.05 / “Бессмертный полк” 2020 – онлайн-трансляция

01.06 / Какие деньги в Ливии настоящие

24.04 / Эксперт: Подо льдами спутника Юпитера могут обитать высшие формы жизни

05.05 / Warner Bros и Traveller’s Tales анонсировали игру LEGO Star Wars: The Skywalker Saga

09.06 / Обмануть систему: Том Круз приехал на съемки в Великобританию за несколько часов до ужесточения правил туризма

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска