Личное: Читающие стринги Седоковой

12.06.2020, 21:40, Разное

Когда-то Анечка Седокова была рыженькой из «Виа Гры». Сбитенькая грудастная певичка ртом на крепких, коротких ножках нравилась многим мужчинам. Молодая, ладненькая, улыбчивая — такой вдул бы каждый второй. Если не первый.

Рыженькой лапушки из «Виа Гры» больше нет. Тяжёлая, жалкая баба пришла ей на смену. Очень вязкая. Очень скучная. Очень тупая.



Фото: Соцсети

Целлюлитной жопой Нюрка чует: её бабий век прошёл. Трахать Седокову, может, и хотят, но только не те, кому бы она сама охотно дала. Приличному, самодостаточному мужику вышедшая в тираж, трижды рожавшая тётка — ну, никак не впёрлась.



Толстожопая Нюрка решила схитрить: переквалифицироваться из красивых и сексуальных в умные и глубокие.

Это так смешно, что, пожалуй, процитирую:

Я выросла. Я больше не хочу. Веселить тех, кто видит во мне телку с грудью

. Радовать тех, кто видит лишь попу. Мне не интересны Вы и явно Я не интересна больше Вам. Я не знаю, что дать тем, кто приходит в мою страницу и в мою музыку за этим .

Ясно вам? Седокова — это не только силикон в сиськах и жопе, но ещё и какие-то там внутренние переживания, мыслительные процессы и музыка.

Вот вы скажете, ты ведь сама виновата, постила свои голые фотки. Постила, не спорю. И буду постить. Но вместе, рядом, я делала пост о книгах, бизнесе , психологии, семейных ценностях, любви. Но вы их не увидели, потому что на первом плане у вас жопа. Но это ваше, не мое.

Ну, как не твоё-то? Очень даже твоё. Больше скажу: у тебя кроме квадратной, рыхлой жопы и венозного, силиконового вымени и нет ничего.



Фото: Соцсети

Женщина может быть разной, может читать Ремарка в стрингах . Но если вы видите только стринги это не мои проблемы, это ваши.

Лично я с удовольствием бы увидела в эскортограме Седоковой или любой другой писечки следы увлечённости хотя бы Ремарком. Других авторов эскортограмщицы не знают. Ремарка же любят потому, что фамилия звучит для них загадочно и как-то солидно, что ли.

Однако как ни старалась я узреть в Нюркиных письменах следы чтения чего-то, помимо эскортограма, у меня ничего не вышло.

Я буду писать для тех, кто чувствует меня, для тех, кому нужны мои тексты. Я буду петь для тех, для кого важна моя Музыка.



Ань, успокойся уже. Тексты твои никому не были и не будут нужны. Твой бессвязный лепет — это не тексты, а говно в твоей башке, разлитое по экрану смартфона.



Фото: Соцсети

Мой тебе добрый совет: приведи в порядок свою раскабаневшую тушу и попили в инсту сиськи и жопу ещё пару лет. Предварительно отфотошопив, конечно.



Фото: Соцсети

А дальше увлекись кулинарией, что ли. Пожрать ты — явно не дура, так что это — точно твоё. Или, наконец, вспомни, что у тебя есть не только сиськи, жопа и показушный интерес к Ремарку, но и дети. Займись ими, пока не поздно.

А вы бы какой совет дали Нюрке?