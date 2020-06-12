COVID-19: штаты снимают ограничения, количество новых заражений растет

12.06.2020, 21:35, Новости дня

По мере того, как все больше штатов США отменяют ограничения, связанные с распространением COVID-19, Университет Джонса Хопкинса сообщает, что по меньшей мере в 20 штатах за последние две недели наблюдалось увеличение числа новых случаев заражения. Судя по всему, вирус все еще не готов уходить, считают в органах общественного здравоохранения.

По данным Associated Press, в минувший понедельник в 21 штате среднее число новых случаев инфицирования на душу населения за последние семь дней было выше, чем среднее значение за предыдущий период.

Представитель Фонда Кайзера Джошуа Мишо говорит, что подводить подобные скачки под общий знаменатель не стоит. Он называет рост числа заболевших «микроэпидемиями», каждая из которых вызвана разными причинами.

В некоторых случаях к увеличению числа заразившихся людей приводит расширение тестирования. В других случаях происходят локальные вспышки, отрицательно влияющие на общую статистику. Однако эксперты считают, что по крайней мере часть из этих вспышек связана с постепенной отменой ограничений, введенных ранее властями для того, чтобы сдержать распространение вируса.

Наибольший рост отмечается в Аризоне и Техасе, где сейчас количество госпитализированных пациентов с COVID-19 является рекордным. Губернатор Северной Каролины заявил, что недавний рост заражений заставил его пересмотреть план открытия школ и предприятий.

На северо-востоке Массачусетса, где в течение мая наблюдалось устойчивое снижение числа заражений, в последние две недели произошел резкий скачок. Эпидемиолог Гарвардского университета Уильям Хэнэдж предупреждает, что хотя такие регионы, как северо-восток США, прошли первую волну, это «не значит, что все кончено».

Эксперты следят за тем, что произойдет на следующей неделе, после общенациональных акций протеста в связи со смертью Джорджа Флойда.