 

Николай Вавилов: Технологическое сотрудничество России и Китая станет ударом для США

12.06.2020, 21:30, Разное

Китаевед Николай Вавилов пояснил о попытках властей Китая приобрести украинское предприятие «Южмаш». Эксперт считает, Пекину следовало бы сотрудничать с Россией в технологической сфере, что могло бы стать большим ударом для США.
По мнению Вавилова, Китай хочет купить украинское предприятие из-за создания на нем ранее межконтинентальных ракет, прозванных американцами «Сатаной». Обладание технической документацией об их устройстве дало бы возможность Поднебесной быстрее развить свой ВПК, так как Пекин не имеет научной базы, позволяющей разрабатывать военную технику. Поэтому Китай нуждается во внешних разработках и пытается их добыть в Украине.

Эксперт подчеркнул, что виновником подобной ситуации в основном стали США, ведь возможность экспортировать советские технологии в Китай появилась лишь из-за развала СССР. Однако, по словам Вавилова, проблемы с приобретением украинского завода могут стать поводом для технического сотрудничества Пекина с Москвой, в случае которого американские разработки будут внедряться в Китае. Эксперт полагает, сближение Поднебесной и РФ способно стать большим ударом по США, чем покупка украинского завода, пишет «ПОЛИТЭКСПЕРТ».



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