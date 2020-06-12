 

Ученые узнали, что помогающий бороться с вирусами белок препятствует восстановлению легких

12.06.2020, 21:17, Разное

В Институте Фрэнсиса Крика (Великобритания) исследователи провели исследование, подтвердившее, что белок, помогающий иммунной системе бороться с вирусами, препятствует восстановлению легких. Новые результаты важны для рассмотрения использования интерферона лямбда для лечения вирусов, в том числе и COVID-19.
Сейчас данный белок активно тестируется в рамках клинических испытаний в Соединенных Штатах с целью применения для потенциальной терапии коронавируса. Команда специалистов изучила воздействие интерферона лямбда в лабораторных условиях и выяснила: активность белка на протяжении долгого времени не позволяет легочной ткани восстановиться. Из-за этого заболевания легких могут усугубляться, а риск возникновения последующих инфекций повыситься.

Эксперимент показал: у грызунов, болеющих гриппом, размножение клеток эпителия сокращалось после того, как в легких повышался уровень интерферонов III типа. Это насторожило ученых, поскольку эпителиальные клетки играют важную роль в процессе восстановления легких. Эффект повторился и во время обработки белком клеток человека. В дальнейшем научные специалисты продолжат изучение влияния интерферона лямбды, чтобы лучше понять может ли он применяться для лечения инфекций или его использование в терапевтических целях необходимо ограничить.



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