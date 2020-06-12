Коронавирус обнаружен на одном из крупнейших рынков Пекина

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12.06.2020, 21:16, Новости дня

Коронавирус выявлен на доске для разделки импортированного лосося на одном из крупнейших оптовых рынков Пекина – «Синьфади», пишет газета «Синьцзинбао» со ссылкой на управляющего рынка.

В Пекине в четверг впервые за 56 дней был выявлен новый локальный случай заражения COVID-19, заболел 52-летний мужчина, который в последнее время никуда из столицы не выезжал.

В пятницу власти сообщили еще о двух новых случаях. Оба заболевших мужчины, 25 лет и 37 лет, работали в Китайском центре исследования мясной продукции. Оба проживают в районе Фэнтай, один из них ездил в город Циндао в последние две недели. По словам второго мужчины, он в последние 14 дней из Пекина не выезжал, истории контактов с прибывшими из-за границы и провинции Хубэй нет. После подтверждения у них коронавирусной инфекции власти города начали эпидемиологическое расследование и проверки.

«Результаты этой выборочной проверки мы получили сегодня утром. Проведя внутренние расследование, мы выяснили, что этот товар (лосось) был поставлен с рынка морепродуктов «Цзиншэнь», – сообщил управляющий рынком «Синьфади», передает РИА «Новости».

По его словам, в настоящее время тесты на наличие коронавируса у девяти человек, которые имели отношение к импортированной рыбе, пока отрицательные, их всех поместили на карантин. На образцах, взятых с предметов, где была говядина, баранина, свинина, овощи и фрукты, вирус также не обнаружен.

Сейчас на рынке ввели первый наивысший уровень реагирования, залы с говядиной, бараниной и морепродуктами временно закрылись. Фруктовый и овощной залы будут работать в нормальном режиме. Рынок морепродуктов «Цзиншэнь» закрыт.

Кроме того, с 13 июня, в Пекине вновь временно приостанавливается проведение всех видов спортивных соревнований. «В связи с изменением эпидемиологической обстановки и для выполнения работы по профилактике эпидемии, снижения уровня риска из-за передвижения и массового скопления людей, для обеспечения здоровья и безопасности граждан, начиная с сегодняшнего дня, во всем городе временно приостанавливается проведение всех видов спортивных соревнований», – говорится в опубликованном сообщении городского центра по вопросам спортивных соревнований.

О времени возобновления будет сообщено дополнительно.

Ранее доктор медицинских наук, профессор-вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альштейн заявил, что первая волна эпидемии коронавируса подходит к концу, но вторая волна COVID-19 неизбежна.



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