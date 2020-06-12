Мнение: Вперед, трамписты!

12.06.2020, 21:15, Разное

У россиян, давно забывших, что такое “политическая жизнь” у себя в стране, есть отдушина: раз в четыре года они могут хотя бы “поболеть” за своих политических любимцев на той стороне шарика – в Америке, а конкретно – “за” или “против” Трампа. Это примерно как у футбольных болельщиков, которые находятся почти в таком же плачевном положении – в отечественном футболе “болеть” стыдно, да и не за кого, но многие изворачиваются, болея “за” или “против” Барселоны.

И вот – наступает самое интересное: в Штатах близятся выборы! Настоящие, с двумя кандидатами, с непредсказуемым исходом, а не наш азиатский фарс с восемью убогими клоунами. Там – ИНТРИГА!

В ФБ нашел нашего “трамписта” ОТТУДА (некий Gary Tabach), он дает, как теперь говорится, “горячую инфу”. Много нового (для меня, по крайней мере). Пост – сегодняшний!

“Преданный, оболганный и атакуемый Трамп побеждает. Только об этом молчат СМИ

Трамп одерживает невидимые победы, и накал протестов идет на спад. И это несмотря на то, что деятельность погромщиков организовывают, обеспечивают необходимым, оплачивают и устраивают показательные трансляции. Даже несмотря на то, что мэр Вашингтона отозвала (вы только вдумайтесь!) десантников с охраны Белого дома, когда его осадили “протестующие”.

Вот какой является подлинная картина :

1. Группировке глубинного государства не удалось в ходе беспорядков захватить Белый дом и лично Трампа.

2. Во всех ключевых городах чрезвычайное положение отменено. Жизнь возвращается в нормальное русло.

3. 2 июня состоялся суд над Хиллари Клинтон (слушания дела шли с марта) и она была признана виновной. У Трампа теперь есть основание для уголовного преследования Клинтон.

4. 4 июня начался юридический процесс (слушания в конгрессе) против Обамы-Байдена-Бреннана и Коми по делу о коррупции.

5. Арестована Элисон Макк по подозрению в организации криминального голливудского бизнеса. Она связана с Ричардом Майсом, близким другом Клинтонов.

6. Штурм Белого дома провалился 29 мая, а 30 мая была предотвращена провокация в Филадельфии, в ходе которой должна была появиться американская “небесная сотня” по типу киевского Майдана, когда снайперами были убиты участники конфликта с обеих сторон. За час до митинга были арестованы предполагаемые организаторы провокации – 3 сотрудника британской разведки МИ-6.

7. Арестовано 10000 участников беспорядков. Среди них выявлены организаторы: десятники и сотники. Налицо все признаки организации цветной революции. Кто-то за это ответит.

8. В самый отчаянный момент противостояния Трамп вместе с Меланьей посетил Храм в той части Вашингтона, где 70% жителей составляют афроамериканцы. Белые люди в этом районе стараются вообще не появляться. Либеральная часть Америки выразила возмущение (???), интересный ответ на вопрос “Зачем он это сделал?” дала пресс-секретарь Трампа: “Он послал сигнал всему прогрессивному человечеству”.

9. Министр обороны Марк Эспер попытался снять оборону десантниками всего периметра Вашингтона. Трамп в течение часа заставил его отказаться от этого шага.

10. Ну и наконец 5 июня должен был состояться “марш миллионов” в Нью-Йорке. Вместо миллионов на акцию протеста пришли не более 10 тысяч человек. Акция провалилась.

11. Также можно считать победой Трампа то, что его поддержали простые американцы, вышедшие с оружием в руках в ряде городов Америки на охрану улиц. Движение ширится, несмотря на протест Конгресса (противника Трампа).

12. Более 9 млн человек вернулись к работе уже в начале июня.

Вперед, Трамп!”

Не знаю, как вам, а лично мне особенно понравился п.6. Последняя строчка – прямо какой-то “привет от Галковского”. В соединении с п.1 и вовсе – огонь: “глубинное американское государство” атакует… а “провокациями” занимаются при этом почему-то агенты МИ-6. То есть “глубинное государство” – это…?

Но настораживают, однако, некие упаднические нотки в отчете сторонника Трампа, заметные даже сквозь его старания держать бравурный тон. Трамп “преданный и оболганный”, “группировке не удалось захватить лично Трампа” (а что – могли?!), “кто-то за это ответит” (почему так мутно?), “можно считать победой Трампа” (то есть можно и не считать). Прорывается неуверенность, прорывается.

Самое интересное, стало быть, еще впереди!

И только у нас – все та же тоска, Путин еще до голосования объявляет его результаты, и все принимают это как должное. Азия-с!