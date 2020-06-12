Популярная актриса о потере ребенка: “Поняла, что не хочу жить”

12.06.2020, 21:10, Разное

Автор и первый исполнитель легендарной советской песни “Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались” бард Олег Митяев стал вторым мужем для известной актрисы Марины Есипенко. До этого она на протяжении 11 лет, еще со студенческой скамьи, жила с Никитой Джигурдой.

Однако именно Олег Митяев стал тем человеком, с которым Марина Есипенко узнала о том, что такое настоящее счастье. У пары появилась дочь Дарья. Сейчас девушке уже 20 лет.

Впрочем, и жизнь с Олегом Митяевым не обошлась у Марины Есипенко без трагических страниц биографии. Она поделилась, что еще до рождения дочери была беременна от возлюбленного, однако тогда у нее случился выкидыш.

Эта трагедия на какое-то время заставила актрису и певца расстаться. “Я сама была виновата – такая импульсивная, нервная”, – считает Марина Есипенко. Расставание и потеря неродившегося ребенка стали сильным ударом для актрисы. “Я стояла на балконе и поняла, что не хочу жить”, – призналась она.

К счастью, у Марины Есипенко хватило ума не идти на страшный шаг. Отношения с Олегом Митяевым восстановились. И теперь актриса с уверенностью говорит, что за минувшие 25 лет ни разу не пожалела о своих отношениях с возлюбленным.