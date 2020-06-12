“Кто такая?”: появившийся с таинственной незнакомкой Шаляпин устроил переполох

12.06.2020, 21:10, Разное

Прохор Шаляпин поделился со своими поклонниками строчками стихотворения о неотвратимости времени. В качестве иллюстрации к этим строкам певец подобрал архивный снимок.

На фотографии перед зрителями предстал молодой Прохор Шаляпин в компании не менее юной красавицей. То ли свою роль сыграл эффект неожиданности, то ли преданные фанаты певца попросту отказались воспринимать юную прелестницу рядом со своим кумиром, но никто из ни не распознал в ней солистку группы “Лицей” Софию Тайх.

“Кто такая? (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)”, – задались вопросом комментаторы. Другие пошли дальше, обратив внимание на то, что Прохор Шаляпин давно не радовал их фотографиями в обнимку с украинской пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской. “Что шоу закончились?”, – изумились они.

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Публикация от Прохор Шаляпин ���� (@shalyapin_official) 11 Июн 2020 в 1:18 PDT

Напомним, имя Прохора Шаляпина начало греметь на всю страну в тот момент, когда он близко общался с предпринимательницей в летах Ларисой Копенкиной. Одновременно с этим певца часто видели в компании с моделью Анной Калашниковой.

Впрочем, у нее нашлось чем удивить своего спутника. Результаты ДНК-экспертизы. которые огласили на всю страну в эфире одного из ток-шоу, показали, что красотка родила ребенка не от Прохора Шаляпина.

После певца стали часто замечать в компании Виталины Цымбалюк-Романовской, бывшей возлюбленной режиссера Армена Джигарханяна. Если Лариса Копенкина была старше Прохора Шаляпина на 28 лет, то с украинской пианисткой их разделяли всего пять лет.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 12 Мар 2019 в 7:05 PDT