 

Футболисты английской премьер-лиги нанесут на форму Black Lives Matter

12.06.2020, 20:50, Новости дня

Игроки всех двадцати клубов английской премьер-лиги заменят своим фамилии на футболках надписью Black Lives Matter (жизни темнокожих имеют значение). Этой акцией они поддержат движение против расизма.

После возобновления сезона футболисты выйдут на поле в футболках с известным слоганом вместо фамилии. "Мы хотим искоренить расовые предрассудки. Должны быть равные возможности для людей с разным цветом кожи", — сообщает РИА Новости.

Чемпионат в английской премьер-лиге был прерван в марте из-за пандемии коронавируса. Возобновление турнира запланировано на 17 июня.



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