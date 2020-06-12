Расследование вокруг Белгазпромбанка: возбуждены два дела

12.06.2020, 20:50, Новости дня

Председатель Комитета госконтроля (КГК) Белоруссии Иван Тертель заявил, что на базе Белгазпромбанка действовала организованная преступная группа, которая выводила деньги за границу.

Он уточнил, что речь идет о ряде действующих и бывших топ-менеджеров и работников банка. Департамент финансовых расследований КТК возбудил по этому поводу два уголовных дела: по статье о легализации средств, добытых преступным путем в особо крупном размере и статье об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере белорусского УК. Департамент работал в данном направлении с 2016 года, пишет РИА Новости.

Между тем выдвигающийся на пост президента Белоруссии Виктор Бабарико, который возглавлял Белгазпромбанк на протяжении 20 лет, комментируя прошедшие в головном офисе банка обыски, заявил, что действия властей в отношении банка "носят заказной политический характер".

Он также сказал, что все его доходы получены легальным путем и с них уплачены налоги. Что же касается денег, найденных у его друзей, Бабарико сообщил, что и это его деньги, которые он предпочитал хранить в разных местах. "Потому что я банкир и не привык хранить все в одной корзине", — сказал Бабарико.

Со своей стороны, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов пригласить Интерпол и иностранных специалистов для оценки результатов расследования уголовного дела, связанного с Белгазпромбанком. Белорусский лидер сообщил также, что задержанные в рамках связанных с Белгазпромбанком уголовных дел "за два часа принесли 14 тысяч долларов, потом еще 600 тысяч долларов или 800 тысяч долларов". Он также назвал Бабарико и работавших под его руководством в банке заместителей "одной шайкой-лейкой".

Между тем российский Газпромбанк и ПАО "Газпром" уже заявили, что акционеры Белгазпромбанка будут добиваться защиты своих прав всеми доступными правовыми средствами, а также принимают все возможные меры для финансовой стабильности банка.

Белгазпромбанк действует в Белоруссии с 1990 года. "Газпрому" и Газпромбанку принадлежит по 49,8 процента акций банка, Госкомимуществу Белоруссии — 0,097 процента акций.