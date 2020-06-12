Мнение: Как США отомстят Китаю, конец долгого экономического роста и вывод американских войск из Германии

12.06.2020, 20:45, Разное

1. Перед американцами открывается возможность сильно подгадить своему главному геополитическому противнику. США, которые сейчас на все лады обвиняют Китай в обвале своей экономики из-за китайского коронавируса, теоретически могут отомстить Китаю его же оружием, запустить вирус обратно в Поднебесную:

https://lenta.ru/news/2020/06/09/harm/

Аналитик Deutsche Bank Майкл Спенсер называет Китай «одной из немногих экономик, которые сегодня все еще могут расти». Ожидается, что ВВП по итогам второго квартала (с апреля по июнь) увеличится на 5-6 процентов. В стране практически полностью восстановился внутренний спрос, к нормальным показателям возвращаются продажи автомобилей и недвижимости.

Однако главную опасность для Китая по-прежнему представляют США, отмечает экономист. Власти страны во главе с президентом Дональдом Трампом слишком сильно спешат снять введенные из-за коронавируса ограничения и тем самым провоцируют появление второй волны эпидемии.

В итоге ограничительные меры придется восстановить, что приведет к дополнительному спаду и новому витку безработицы. Китай напрямую зависит от экономики США, поскольку его экспортные поставки во многом завязаны именно на американский рынок. Таким образом, его продукция вновь может оказаться невостребованной.

2. Согласно последним официальным данным, США всё же вступили в рецессию. Рекордно долгий период экономического роста в американской истории (10 лет и 8 месяцев) закончился:

https://www.cnbc.com/2020/06/08/the-us-entered-a-recession-in-february-according-to-the-official-economic-arbiter.html

3. Американская империя продолжает слабеть. США объявили о выводе четверти своих войск из Германии, вызвав тем самым волну воспоминаний у тех, кто помнит, как Горбачёв выводил войска из ГДР:

https://ria.ru/20200607/1572571162.html

“Президент Трамп дал указание Пентагону вывести к сентябрю тысячи американских военнослужащих из Германии, что должно кардинально изменить военную позицию США в Европе и отразить растущую напряженность между Вашингтоном и Берлином из-за военных расходов и других вопросов безопасности, заявили представители правительства США. Приказ о выводе военных снизил бы присутствие американских войск в Германии на 9,5 тысячи (из 34,5 тысячи военнослужащих, которые там постоянно дислоцируются). Это также ограничит (максимальное. — Прим. ред.) число американских военнослужащих в Германии в будущем. В соответствии с существующей практикой общее количество военнослужащих (США в Германии. — Прим. ред.) может достигать 52 тысяч, в случае если подразделения ротируются и участвуют в учениях”.