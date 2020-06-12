 

France 24 – экологов беспокоит возможное попадание норильской нефти в Карское море

12.06.2020, 20:40, Новости дня

Следствие пришло к выводу, что разлив нефти в Сибири произошёл из-за нарушения техники безопасности, и трое сотрудников Норильско-Таймырской энергетической компании были задержаны в рамках этого дела, пишет France 24. Как передаёт телеканал, спасатели уже приступили к ликвидации загрязнения, однако для полной очистки воды в регионе потребуются годы. Сейчас экологи опасаются попадания нефти в Карское море, впадающее в Северный Ледовитый океан, что может привести к катастрофическим последствиям, отмечается в репортаже.

По мнению следователей, катастрофа с разливом нефти в Сибири произошла из-за нарушения техники безопасности.  Норильско-Таймырской энергетической компании было запрещено использовать резервуар, из которого произошла утечка в 21 тысячу тонн топлива.

СВЕТЛАНА ПЕТРЕНКО, официальный представитель Следственного комитета России: Было получено заключение экспертизы промышленной безопасности, согласно которому резервуар №5 не в полной мере соответствует требованиям промышленной безопасности и может эксплуатироваться при условии выполнения ряда ремонтных мероприятий.

Директор теплоэлектроцентрали и двое инженеров были задержаны по подозрению в нарушении правил охраны окружающей среды. На этих спутниковых снимках показано, как выглядела местность до разлива, сразу после разлива и спустя два дня, когда топливо загрязнило участки реки Амбарная.

Спасательные бригады использовали боновые заграждения, чтобы помешать распространению нефти и откачивали её в резервуары. Эта первая фаза операции займёт несколько дней, но это не означает, что после этого река очистится.

ВИКТОР БРОННИКОВ, генеральный директор компании «Транснефть-Сибирь»: До полной очистки нужны годы. Почему? Потому что мы проводим механическую очистку. А чтобы очистить полностью территорию, чтобы вода была пригодной к использованию, она должна быть обработана сорбентами, био-препаратами.

Первые видимые последствия разлива — найденные в регионе мёртвые животные. Эта река впадает в пресноводное озеро — важный источник питьевой воды. Ещё больше экологов беспокоит, что произойдёт дальше. Если топливо доберётся до Карского моря, впадающего в Северный Ледовитый океан, это, по их словам, будет катастрофой.

Дата выхода в эфир 11 июня 2020 года.



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