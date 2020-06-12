 

Мнение: Ну что, помогли тебе саудовские деньги?

12.06.2020, 20:35, Разное

Вот скажи мне, саудовец, в чём сила! Разве в деньгах? Вот и американцы говорят, что в деньгах.
У тебя много денег, и чего? Я вот думаю, что сила в правде: у кого правда, тот и сильней!
Вот ты обманул кого-то, денег нажил, и чего — ты сильней стал? Нет, не стал, потому что правды за тобой нету! А тот, кто носит юбку и жует кат, за ним правда! Значит, он сильней!

Ну что, помогли тебе саудовские деньги? (c)

Источник: Colonel Cassad



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