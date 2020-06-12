 

«Отстаньте, я не Наташа Королева!»: Юлия Проскурякова резко ответила критикам на сравнения с экс-супругой Николаева

12.06.2020, 20:30, Разное

Юлия Проскурякова высказала свое недовольство от постоянных сравнений с Наташей Королевой. Она попросила всех любителей крики оставить ее в покое.
Юлию Проскурякову уже на протяжении многих лет упрекают в том, что она не так хороша, как экс-супруга Игоря Николаева. Певице сначала было очень обидно слышать подобные замечания, а сейчас они ее раздражают и злят. На очередной комментарий одного из поклонников, упомянувшего Королеву, Проскурякова, не сдержавшись, гневно ответила: «Отстаньте». Она попросила подписчиков в социальных сетях прекратить упреки, поскольку она «не Наташа, ею не будет и не хочет быть». Всем, кому интересна бывшая супруга композитора, певица порекомендовала подписаться на ее страницу, и писать свои комментарии туда. Также избранница Николаева призвала всех желающих смотреть ностальгические видео. Она подчеркнула, что «проживает свою жизнь так, как хочет, и не нуждается ни в каких советах».

Очередная травля Проскуряковой началась после рассказа Королевой о разводе с Николаевым, который она очень тяжело пережила, поскольку сильно его любила. К тому же недавно маэстро поздравил возлюбленную Сергея Глушко с днем рождения, продемонстрировав совместный портрет, и пожелал ей семейного счастья.



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